Cambaz için deklanşöre dokun

Şehadetinin ardından fotoğraf tutkunu iyi bir gazeteci, samimi bir müslüman ve çokça sevilen bir dost olarak anılmaya devam eden Şehit Mustafa Cambaz’ın adı vefatının 7. yılında adına düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla yaşamaya devam ediyor. 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri, meai arkadaşımız Cambaz anısına düzenlenen “Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” ikinci yılında da fotoğraf meraklılarını bekliyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışma, ikinci yılında “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” temasıyla gerçekleştirilecek.

Kayıt fotoğraçısıydı

Fotoğrafçılık tutkusunu tarih ve kültürle birleştiren Cambaz, “kayıt fotoğrafçılığı” diye adlandırdığı bir yeniliğe imza atmış, vatan sevgisini çektiği karelerle yansıtmış bir isimdi. 2000’li yıllardan itibaren bütün Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. Onun bu misyonunu yaşatan yarışma; yarım kalan hikayeleri tamamlamayı, yeni nesil fotoğrafçılık anlayışını desteklemeyi, kültürel mirasa sahip çıkmayı ve fotoğrafçılık alanına ilgi duyan yetenekleri buluşturmayı amaçlıyor.

Hikayeyi sen tamamla Yarışma “2022’ye Damga Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Drone” ve “Cep Telefonu” Fotoğrafları olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşuyor. Aynı zamanda yarışmada bu yıl “Hikayeyi Tamamla!” başlıklı özel konsept de katılımcılarla buluşacak. Bu konsepte fotoğraf yarışmasında katılımcılardan Ayasofya kareleri bekleniyor. Ayasofya’nın fotoğraflarını çeken Cambaz’ın en büyük hayali bu tarihi camininin ibadete açılmasıydı.

Bu yıl yarışmanın seçici kurulunda ise Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, fotoğraf sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay yer alıyor.

600 bin lira ödül dağıtılacak

Dereceye giren 13 kişiye toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak. Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar tören esnasında katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca ödül alan fotoğraflar Ketebe Yayınları tarafından kitap haline getirilecek. Yarışmaya, “mustafacambazfotografyarismasi.com” adresi üzerinden 7 Ağustos’a kadar başvuru yapılabilecek.

Ödüllü ve sergilenen fotoğraflar kitap haline getirilecek

Ödül alan eserler, Ketebe yazarlarının gözünden de yorumlanacak. Sergilenmeye değer ve ödüle layık görülen karelerden oluşturulacak kitap; özgün yorumları, farklı bakış açılarını ve unutmak istemeyen anları sanatseverlere sunacak.



