Cami rehberinin el kitabı

BÜLENT ACUN

Caminin, cemaatin, cemiyetin içinde tabiatı ile sosyal hayatın merkezinde olmalarına rağmen din görevlileri maalesef tecrübe paylaşımı, analiz ve hatırat yazımının kıyısında köşesinde duruyor.

Oysa din görevlilerinin toplumun geldiği ve gittiği yere dair yazıp söyleyecekleri şeyler hayli fazla ve kıymetli.

İsmail Kara’nın Kahramanmaraş’ta din görevlilerine günlük yazmayı tavsiye etmesi meramımızı anlatmaya kifayet etse gerek.

Hele bir din görevlisi, tarihi ve turistik şehir ve camide rehberlik ediyorsa onun kaleme alacağı duygu, düşünce, gözlem, analiz ve hatıralar daha da bir önem arz ediyor.

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İbrahim Doğru’nun Antalya’da cami rehberliği yaptığı yıllarda yaşadıklarını kaleme aldığı Anlat Bakalım Hocam-Bir Cami Rehberinin Anılar isimli kitap alanında büyük bir boşluğu doldurmaya aday, cami rehberlerine el kitabı olacak muhtevada kılavuz bir eser. Okurunu kitap arası etiketi ile selamlayan eser 3 bölüm ve 197 sayfadan oluşuyor.

Yazarın sıra dışı hayatı ve renkli kişiliği yanında Viyana’da 16 yıl İslam dersi öğretmenliği yapmış olması ve bu müktesebatın üslubuna yansımış olması kitaba olan ilgi ve merakı artırıyor. Yazarın da ifade ettiği gibi ilin Antalya olması, mekânın cami olması, konunun din ve rehberinde din görevlisi olması yazılanları daha da bir anlamlı ve ibretli kılıyor.

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Yazar kitabın girişinde muhtasar bir dinler ve mezhepler sözlüğü ile okuru hatıralarının renkli dünyasına hazırlıyor. Yazar bu bölümde cami rehberliği ihmale gelmez cümlesinin içini esaslı tecrübe ve tavsiyelerle doldurmaya çalışıyor. Rehberlikteki başarısının şifreleri başarılı bir rehber olmanın sırları olarak değerlendirilmeyi hak ediyor.

Güzel bir karşılama, iyi bir diyalog küçük hamlelerle onların profilini ortaya çıkarma, kısa ve etkili cümlelerle muhatabı tatmin edip sonuç alma. Bazı Hristiyanların teslis inancına anlam veremedikleri ve Yahudilerin kimliklerini açıklamaktan imtina ettiklerine dair gözlemlerin altı koyu kalemlerle çizilecek türden.

Dini sorgulamadan yaşamanın bütün dindarlarda görülen bir durum olduğunu ifade eden yazar, dinler arası farklılıkların mezhepler arası farklılıklardan daha az olduğunu fakat mezheplerin hayatı daha çok etkilediğini söylüyor.

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Tarihi ve turistik camilerde turistlerin cemaat tarafından yargılanmasına itiraz eden yazar, cami rehberliğinin önemi üzerinde ısrarla duruyor.

CAMİ AYNASINDA DÜNYA HAYATI

İbrahim Doğru, rehberlik ettiği camileri bir ayna olarak görüyor. O aynadan yansıyanları kitabı aracılığı ile okurlarla paylaşıyor. Okura da insanların dini duruş ve düşünüşleri üzerinden keyif ve keşif dolu bir seyahate çıkmak kalıyor. Yazar önce ziyarete gelen turistler üzerinden genel bir ülke analizi yapıyor. Sonra da aktardığı hatıralarla analizlerini temellendirmeye gayret ediyor.

Yazarın hidayet öykülerini aktarırken sık sık vurguladığı gibi insanlık, İslam ile yani fıtratıyla vuslata ermeye devam edecek.