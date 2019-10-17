Hayat Caminin elektriğini kullandı notla helallik istedi
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Kırıkkale haberleri: Caminin elektriğini kullandı notla helallik istedi

Caminin elektriğini kullandı notla helallik istedi

Kırıkkale'de camide telefonunu şarj eden bir kişi, 10 lira ile birlikte not bırakarak, "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin" ifadeleriyle imamdan helallik istedi.

Haber Merkezi DHA
Camide telefonunu şarj eden bir kişiye ait not.
Camide telefonunu şarj eden bir kişiye ait not.

Dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde prizi kullanarak cep telefonunu şarj eden kimliği belirsiz kişi, çıkışta masanın üzerine 10 lira ile birlikte not bıraktı.

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Kimliği belirlenemeyen kişi notta, şu ifadelerle helallik istedi:

  • "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle"

Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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