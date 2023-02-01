Çamurun sınırlarını zorluyor

Seramik sanatçısı Elif Saltık‘ın “Haki” adlı kişisel sergisi 04 Şubat’ta Galeri Diani’de açılacak. Sanatçı, masalsı bir anlatımla tiyatro sahnesindeymiş gibi sunduğu yapıtlara ziyaretçilerin kulak vermesini istiyor. Eserlerini hikayesini dillendirmek için doğadan gerçek parçalar ekleyen sanatçı sergisini şu sözlerle anlatıyor: “Çamurun sınırları var ve ben bu sınırları zorlamayı öyle seviyorum ki bir anda kendimi bir hikaye içinde buluyorum. Farklı dokular çalışmak, bu dokularla küçük hikayeler anlatmak beni heyecanlandırıyor. Doğa temasını insan figürleri ve duygu birikimimle bütünleştirip izleyiciye sunuyorum.” Sergi 22 Şubat’ta sona erecek.