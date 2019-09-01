Cam zamansız bir materyal

Felekşan Onar, Harvard ve Cornell Üniversitesi gibi dünyanın en prestijli okullarında eğitim almış. Uzun yıllar aktif olarak iş dünyasında çalışmış. Ancak daha sonra kreatif enerjisini çocuk yaşlarda tanıştığıcam sanatına aktarmaya karar vermiş. Cam sanatında 15. yılını dolduran Onar, her yıl dünyadan birçok cam sanatçısı ve tasarımcının katıldığı Venedik Cam Haftası’na bu sene de özel juri davetiyle katılıyor. “Murano - Istanbul: A Glass Making Jour-ney II” adlı konferansın organizasyonunda yer alan sanatçının, “Esma” isimli kısa filminin ilk gösterimi de 10 Eylül’de burada yapılacak. Biz de Onar ile cam sanatına bakışını, kısa filmi Esma’yı ve yeni projelerini konuştuk.

Aktif iş hayatını bırakmaya nasıl karar verdiniz ?

Aslında cam ile tanışmam iş hayatımın sonrasına değil evveline dayanıyor diyebilirim. 11 yaşımdan 17 yaşıma kadar benim için çok önemli bir dönem olan İzmir Amerikan Koleji yıllarımda klasik eğitimin dışında sosyal alanlarda da hayatıma birçok şey kattığımı düşünüyorum. Lise yıllarındaki sanat hocamız Aysel hanım’ın bir gün derse 2cm’lik cam parçası, cam boyaları getirmesi ile normalde sanat dersine olan stresimin keyif haline dönüşmesi ile cam hayatımın bir parçası oldu. Kariyerim boyunca, kreatif enerjimi iş hayatıma ne kadar aktarsam da belirli kural ve kanunlarla kısıtlı olunuşu yetersiz gelmeye başladı ve kreatif enerjimi tamamen aktarabileceğim cama yöneldim.

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Felekşan Onar, Türkiye'nin önde gelen cam sanatçılarından biri.

Sizi cam eğitimi almaya iten sebepleri öğrenebilir miyiz ?

Camla çalışmaya karar verir vermez hemen kendimi bu konuda geliştirmek istedim. Bunun için ilk etapta özel bir atölyede sonrasında da yeni açılan Cam Ocağı Vakfı’nda eğitim aldım. Akabinde hep cam ustaları ile çalışarak ve ziyaret ettiğim yurtdışındaki atölyelerde bilgi ve becerilerimi genişlettim. Her zaman öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye tutkulu bir yapım var. Onun için bu yolu seçerken alt yapımı da doğru hazırlamak istedim.

Cam sanatçısı olmayı nasıl tanımlar ve nitelendirirsiniz?

Cam zamansız bir materyal. Naturel bir malzeme, insanoğlu tarafından, insanoğlu olduğundan beri formüle ediliyor. Bu benim için başlı başına büyülü bir özelliği ama onun dışında da yaptığım çizimler, kalıplamalar ve tüm hazırlıklar sonrasında fırına verdiğimiz andan sonrasındaki bekleyiş süresi inanılmaz bir heyecan. Fırından nasıl çıkacağı heyecanı, camın hesaplanamaz oluşu en büyük tutkum. Bu bakımdan cam sanatçısı olmak bir parça sihir yapmaya benziyor. Süprizlerle dolu bir yolculuk..

Felekşan Onar.

Özgün eserler üretiyorsunuz. Bunun için size neler ilham veriyor?

Galiba doğa ve tarih.. Doğa her zaman bana renk ve doku olarak, form olarak yol gösteriyor. Tarih boyu insanoğlunu etkilen tasarımlar da benim için özeldir. Seyahatlerimde hep müze gezerim. Tasarım ve dekoratif sanat koleksiyonlarını takip ederim. Birbirine saygılı ama destekleyen tasarımların tarihte zamansız oldukları görüyorum. Okuduğum kitap veya izlediğim bir performansın bende yaratığı hisler de sonuçta cama aktardıklarım..

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ESMA BENİM İÇİN İLK

İtalya Murano’da düzenlenecek Venedik Cam Haftası’na, özel juri davetlisi olarak katılıyorsunuz. Türkiye cam sanatında uluslararası arenada nasıl bir yere sahip ?

Esasında Türkiye tarih boyunca cam sanatında çok önemli bir yere sahip ve bu konudaki akademik çalışmalarımı genişlettikçe çok zengin bir alt yapıya sahip olduğumuzu tekrar tekrar görüyorum. Fakat güncel anlamda cam sanatı ile ilgilenen sanatçı ve koleksiyoner diğer bazı kültürlere göre daha az. Cam bu anlamda yeni dönem için gelişmekte olan bir malzeme.

Venedik’te ilk kez gösterime girecek olan “Esma” adlı kısa filminizden bahseder misiniz ?

Ben cam dışında bir malzeme ile bugüne kadar hiç çalışmadım. Hatta başka bir malzeme beni hiç heyecanlandırmamıştı bugüne kadar. ‘ESMA’ bu bakımdan benim için bir ilk. Bu kısa filmde Selim II’nin kızı Ismihan (Esmahan) Sultan’ın eşi Sokullu Mehmet Paşa için Mimar Sinan’a yaptırdığı cami ve bu cami için Murano’ya sipariş ettiği cam kandilleri İsmihan Sultan ağzından anlatıyorum. Bu benim için çok enteresan bir hikâye. Bir taraftan Sokullu Kıbrıs için Venedik ile savaşıyor, diğer taraftan 900 adet kandil siparişi veriyor. Bu ve benzeri hikayeleri tarihte inceledikçe buluyorsunuz. Ben yaptığım için yani cam sanatının nasıl bir geçmişten geldiğini ve nasıl savaşta da barışta da toplumlar arası bir köprü olduğunu irdelemeyi misyonum olarak görüyorum. Bunu anlatmak için ‘de ‘ESMA’ yi hayata geçirdim. Bu sürecin içinde farkettim ki ben camım ile zati bir hikaye anlatıyorum. Sanatımı hayata geçirme şeklimde böyle bir söylem var. Film ise bunun natürel bir açılımı.

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KIRILGANLIĞI TEMAYI MÜTHİŞ DESTEKLİYOR

Osmanlı’daki geleneksel cam sanat eserlerinden modern dünyadaki eserlere doğru nasıl bir dönüşüm var?

Osmanlı’da sonuçta sarayları süslemek ve donatmak için cam sanatı yapılıyor. O dönemde tüm dünya için bu geçerli. Modern dünyada ise cam sanatsal anlamda alternatif bir malzeme. Bu malzemenin özelliklerini ortaya çıkaran veya hikayeyi destekleyen konumlarda camın kullanılması çok başka sonuçlar veriyor. Örneğin ‘Kanatsız Kuşlar’ serisinde cam yerine başka bir malzeme kesinlikle aynı sonucu vermezdi. Camın renkleri dokusu dışında olabilir, kırılganlığı temayı müthiş destekleyen bir gerçek.

Dünya’da takip ettiğiniz cam sanatçıları kimler?

Açıkçası biraz bilerek cam sanatçılarını çok takip etmiyorum. Çünkü insanın birbirinden etkilenmemesi mümkün değil. Benim kendi çalışmalarımdan çok farklı isimler bunlar. Çek sanatçı Borek Sipek, Amerikalı Amber Cowan, Fransız Yann Perrier, Italyan Cristiano Bianchin ve Isveçli Bertil Vallien bunlardan bazıları ve hayatta olanlar ile de görüşüyorum. Birbirimizin sergilerini ziyaret ediyoruz ve koleksiyonuma parçalar eklemeye devam ediyorumBunun dışında her gittiğim yerde antik cam müzesi, İslam eserleri müzeleri gibi bana kültürel alt yapı olacak bilgiler için mutlak ziyaretler yapıyorum.

Felekşan Onar, her yıl dünyadan birçok cam sanatçısı ve tasarımcının katıldığı Venedik Cam Haftası’na bu sene de özel juri davetiyle katılıyor.

Kanatsız kuşlar kitap olacak

Şu anda üzerinde çalıştığım ‘41X’ yani Venedik’de yaptığım köprülerim ve onlarla başlayan konferans serisine devam ederken, Murano’da yeni parçalar üretmeye başlıyorum. 2021’de bir sergi hazırlığı içindeyim. Diğer taraftan ‘Kanatsız Kuşlar’ ve tüm serüvenimi bir araya getirecek bir kitap projem var. Bu kış özellikle ona vakit ayırıyor olacağım. Sanatsal çalışmalarım dışında markalı ve sayılı adetlerde üretimini yaptığımız Fy-shan Glass Studio Kış 2019-20 koleksiyonunu çalışmaktayım. Bu koleksiyonun da bir kısmını bu sene Murano’da üretiyor olacağım. Bir taraftan da Amerika’da New York’da bazı galeriler ile çalışmaya başladım. Sonbaharda orda olup yeni prezante ettiğimiz çalışmalarımın takibini yapıyor olacağım.