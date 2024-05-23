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Hayat

Cannes’da Filistin rüzgarı

04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:43 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Jasmine Trinca
Jasmine Trinca

77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında verilen Filistin mesajlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, “Rendez-Vous With Valeria Golino” filminin photocall etkinliğine Filistin Bayrağı rozetiyle katıldı. Daha önce de Cate Blanchett kırmızı halıda tercih ettiği kıyafetle Filistin bayrağı renkleri oluşturmuş, bu hareket Gazze’deki katliama dikkat çekmek olarak yorumlanmıştı. Dün, festival kapsamında “Filistin Seçkisi” başlığında hazırlanan Filistin yapımları da izleyiciyle buluştu.



#Aktüel
#Cannes Film Festivali
#Filistin
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