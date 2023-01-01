Çelişki ve arada kalmışlığın sergisi

Kulaksız, bu sergide de arada kalmışlığı anlattığını ifade ederek “İnsanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor” diye konuştu. Projenin konseptinin belirlenmesinde Bülent Erkmen’in katkısının büyük olduğundan bahseden Kulaksız, “30 fotoğrafın yer aldığı bu sergi, ayrı ayrı olduğu gibi bütününde de çelişki ve arada kalmışlığı anlatıyor” yorumunda bulundu. Sergiye özel bir de kitap hazırlandı. “Arada” 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.