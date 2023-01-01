|
Hayat

Çelişki ve arada kalmışlığın sergisi

Fotoğraf sanatçısı Coşar Kulaksız üç yıldır üzerinde çalıştığı yeni sergisi “Arada”yı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtı.

04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Arada” 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

“Arada” 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kulaksız’ın dört kıtada gerçekleştirdiği çalışmasının sonucu olan sergide 30 eser yer alıyor. Küratöryel konsept ve sergi tasarımını Bülent Erkmen’in yürüttüğü sergi, siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor. “Arada” üçlemesi projesinin ikinci ayağı kapsamında sergiyi açtığını dile getiren sanatçı, “Serinin ilk sergisi, ‘Unuttuklarımızı özlediğimiz, hatırladıklarımızdan uzaklaştığımız bir oyun bu’ idi. Orada kendi yalnızlığım ve karanlığımla yüzleşmenin betimlendiği fotoğraflar vardı” dedi.


Kavramlar irdeleniyor

Kulaksız, bu sergide de arada kalmışlığı anlattığını ifade ederek “İnsanın ruhen ve bedenen yaşam ile ölüm, sevgi ve nefret, gökyüzü ile yeryüzü, doğa ile medeniyet, geçmiş ve gelecek gibi kavramlar arasında kalmasını yansıtıyor” diye konuştu. Projenin konseptinin belirlenmesinde Bülent Erkmen’in katkısının büyük olduğundan bahseden Kulaksız, “30 fotoğrafın yer aldığı bu sergi, ayrı ayrı olduğu gibi bütününde de çelişki ve arada kalmışlığı anlatıyor” yorumunda bulundu. Sergiye özel bir de kitap hazırlandı. “Arada” 15 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.


#kültür sanat
#fotoğraf
#sergi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karadeniz'de Trabzonspor fırtınası: Trabzonspor 3-0 Beşiktaş Maç Özeti