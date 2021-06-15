Cengiz Han’ı yenen komutan

İSMAİL SEZGİN

Türk Özbek ortak yapımı bir diziye konu olan Celâleddin Harizmşah, ömrünü Moğollarla mücadele içinde geçiren kahraman bir Türk sultanıdır. Büyük Selçuklu’nun siyasi varisi olan Harizmşahlar, 12. Yüzyıl’da Aral Gölü’nden Hint Okyanusu’na, Kafkaslar’dan Seyhun Irmağı’na kadar çok geniş topraklara sahip bir Türk Devleti’ydi. Celâleddin Harizmşah’ın babası Sultan Alaedddin Muhammed, büyük askerî gücüne rağmen Cengiz Han’a karşı koyamamış, ülkesi ve devletini birkaç sene içinde kaybetmiş ve bu derin üzüntüyle ıssız bir adada vefat etmişti.

Moğol seli 1220 yılında Buhara, Semerkant, Taşkent gibi ilim ve irfan merkezi İslam beldelerini harabeye çevirmişti. Cengiz Han, Harizm ülkesini yakıp, yıkıp, yok ederek Horasan, İran, Irak ve Anadolu’yu istila etmeye hazırlanıyordu. Babasından kendisine sadece bir saltanat kılıcı kalan Harizmşah’ın son arslanı Celâleddin, devleti yeniden kurup Moğolların önüne bir dağ gibi dikildi.Celâleddin Harizmşah,Cengiz Han’ın, büyük oğlu Cuci’nin ve en ünlü kumandanı Şigi Kutugu Noyan’ın yer aldığı birçok savaşta onları bozguna uğratmıştı.

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BİR BABANIN YİĞİT EVLADI

“Yenilmez kağan” denilen Cengiz Han’ı ve noyanlarını mağlup etmesi, Celâleddin Harizmşah’ın bir anda Müslümanların gönlünde taht kurmasına sebep oldu. Cengiz Han bir savaş sonrasında, Celâleddin’le ilk karşılaştığı zaman onun cesaretini, kahramanlığını ve azmini görüp “Bir babanın işte böyle bir oğlu olmalı.” diye hayranlığını dile getirmişti.

Moğollara karşı elde ettiği zaferlerden sonra, o artık İslam dünyasının lideri sayılıyordu. Ama bundan hoşlanmayanlar da vardı. İyi niyetli girişimlere rağmen, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışma kurulamadığı gibi, fitne tohumları uygun ortamı bulduğu için yeşermeye başladı.

Böylece bu kahraman Sultan, hayatının en büyük hatasını yaptı. Moğollarla ve Gürcülerle yaptığı cihadı gölgeleyecek şekilde, Müslümanların elinde olan Ahlat’ı kuşattı. Bu kuşatma; hem kendi hayatı hem Harizmşah Devleti hem de bütün İslam dünyası için bir dönüm noktası oldu. Karşılıklı yapılan hatalar birbirini körükleyerek sonunda iki büyük İslam ordusu karşı karşıya gelmişti.

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Celâleddin Harizmşah’ın hazin bir şekilde ölümünden sadece 13 sene sonra Kösedağ Savaşı’nda mağlup olan Selçuklular, Moğolların boyunduruğu altına girdiler. Ardından zulümde Cengiz Han’ı aratmayan torunu Hülagu, her yeri yakıp yıkarak Bağdat’a girdi. Beş asırlık Abbasi Hilafetine son verdi ve halifeyi öldürdü. Dicle Nehri, bir hafta kan kırmızısı, bir hafta da mürekkep siyahı rengiyle aktı.

Celâleddin Harizmşah’ın cesaret, kahramanlık, fedakârlık örnekleriyle dopdolu hayatını ve hazin ölümünü, yazar Nurettin Taşkesen kaleme aldı. Kudüs ve Endülüs ile ilgili kitapları Mihrabad Yayınları arasında çıkan Taşkesen, “Cengiz Han’ın Korkulu Rüyası Celaleddin Harizmşah” adlı tarihî belge romanıyla yeniden okuyucularla buluştu.