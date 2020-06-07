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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çevreni koru maskeni evde kendin yap

Geçtiğimiz hafta dikkat çeken haberlerden birisi de İstanbul Boğazı’na atılan kullanılmış maskelerdi. Peki doğayla dost maskeler yapmaya ne dersiniz? Evde kullanmadığınız tişörtünüzden, kumaş parçalarından hatta çoraplarınızdan hem şık hem de doğa dostu maskeler yapmak mümkün.

Serap Cebeci Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bir yıl öncesine kadar maske denince ilk aklımıza gelen cilt bakımı maskeleri ya da Venedik’in ünlü Tiyatral maskeleri oluyordu. Pandemi ile hayatımıza hızlı bir giriş yapan tıbbi maskeler, salgına hazırlıksız yakalanan ülkelerde yokluğu ile büyük sıkıntı oluşturdu. Korana virüsünün hızlı yayılmasını önlemek adına alınacak en önemli tedbirlerden birinin maske kullanımı olduğu iddia edilse de hali hazırda kullanılan maskelerin ne kadar koruyucu olduğu muamma. Bununla beraber, kapalı alanlarda ve toplu taşıtlarda kullanılması zorunlu olan ve karaborsaya düşen maskenin, güncellenen yüksek fiyatları insanları kendi maskesini üretmeye teşvik etti.

EV TASARIMI MASKELER

Filtre içermeyen ev yapımı maskelerin, yapıldığı kumaşa göre koruyuculuk etkisi de değişiyor. Kimi uzmanlar ev yapımı maskelerin son çare olduğunu söylerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bazı Bilim Kurulu üyeleri maske sıkıntısı yaşanması durumunda evde tülbent ya da sık dokunmuş kumaşlar kullanarak pratik maskeler yapılabileceği bilgisini vermişlerdi. Sıfırdan bir kumaş almak yerine eskimiş pamuk yastık kılıflarımız, bir mendil ya da eski bir pamuk şal piyasada bulunan ucuz maskelerden çok daha koruyucu olabilir. Northeastern Üniversitesinde yapılan bir araştırmada sık dokunmuş pamuklu bir kumaş, elektrikli süpürge torbaları, klima ya da kahve filtrelerinden kesilmiş parçalar ile elde edilen bir maskenin, havadaki partiküllerin girişini önleyerek yüzde 70’ lere varan koruma sağladığını test ettiler. Maskenin dışına kaplanacak naylon bir çorap ise korumayı % 80’lere taşıyabiliyor. Acil durumlarda eski bir pamuk tişörtünüzden kestiğiniz parçayı birkaç kez katlayarak da bir maske elde edebilirsiniz. Ev yapımı maskeler üzerinde yapılan testler, influenza gibi diğer viral enfeksiyonların da hala önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Bu maskelerin diğer cazip yanı ise yıkanabilir özelliği ile sürdürülebilir ve çevre dostu bir seçenek olması. Evde farklı filtreler kullanarak yaptığınız maskelere ekleyeceğiniz tasarım fikirleri ile maske kullanımını daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. İpek, denim ve polyester gibi birçok farklı kumaş kullanılabilirken; üzerine yapılan baskılar, batik boyamalar, nakışlar; canlı renk ve desenlerde yapılan maskeler zorunluluğu cazip hale getirebilir. Kendi fotoğraf ya da isminizin olduğu kişisel maskelerden, Frida Kahlo gibi sevdiğiniz sanatçıların eserlerinin olduğu maskelere kadar farklı seçeneklere sahipsiniz.

Çevre kirliliğinin önüne geçin

  • Geçtiğimiz hafta dalgıç İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı’na daldı. Boğazın derinliklerini Koronavirüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, denize atılan maske ve eldivenlere dikkat çekti. İşte bu çevre kirliliğinin önüne geçmek için evde geri dönüşümü mümkün maskelerinizi kendiniz yapabilirsiniz.

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