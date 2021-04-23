​Çevrimiçi 23 Nisan​

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanında ‘sınırlı katılımla’ bir dizi etkinlik planladı. İstanbul’da bugün saat 09.00’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı gün boyu sürecek. Kovid-19 nedeniyle asli görevliler dışında katılımın sınırlı tutulacağı Taksim’deki törene, yöneticilerin yanısıra mülki, idari ve askeri erkan katılacak. Eş zamanlı olarak TBMM’nin açılışının 101. yılı anısına, tüm ilçelerden belirlenecek 101 okuldan kırmızı beyaz balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılacak. İstanbul Öğretmen Akademileri YouTube ve Instagram’da çevrim içi söyleşiler düzenleyecek. İstanbul Masal Okulu’nun eğitmenleri, masal anlatıcılığını çocuklara devredecek; üç öğrenci canlı yayında masal anlatacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşı’mızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimde de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek. EBA Televizyonu’ndaki çalışmalarımız, 23 Nisan kutlamaları da sürdürülecek.” dedi.

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DİJİTAL SERGİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi” sergisi, Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda açıldı. Sergide Milli Mücadele süreci, zengin fotoğraflar ve video görüntüleri eşliğinde anlatılıyor. Sergi cumartesi ve pazar günleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olurken 18 Mayıs’a kadar gezilebilecek. Ayrıca bugün İstanbul Modern’de 23 Nisan projesi olan “Sanatla Büyüyen Ağacım” etkinliği; Zorlu PSM ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun Youtube kanallarından ücretsiz yayınladığı atölye seçkisi gibi çevrimiçi programlar gün boyu devam edecek.