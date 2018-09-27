Hayat Çingene kızı mozaikleri Erdoğanın uçağıyla getiriliyor
KÜLTÜR SANAT

'Çingene kızı' mozaikleri Erdoğan'ın uçağıyla getiriliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde, 1960'lı yıllarda kaçak kazırlarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012'de ABD'nin Bowling Green Üniversitesi'nde olduğu belirlenen 'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçası, Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

Haber Merkezi DHA
'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçası, Türkiye'ye geri getiriliyor.
'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçası, Türkiye'ye geri getiriliyor.

Türkiye, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nde, 1960'lı yıllarda kaçak kazırlarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan ve 2012'de ABD'nin Bowling Green Üniversitesi'nde olduğu belirlenen 'Çingene kızı' mozaiğinin eksik 12 parçasının peşindeydi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eserlerin iadesi için imzalanan protokolün yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bowling Green Üniversitesi yetkilileriyle görüşmek için ABD'ye gitmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre: Zeugma’nın ünlü 'Çingene kızı' olarak ün yapan “Maenad” mozaiğinin eksik 12 parçası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York’ta olan uçağı ile geri getireceği öğrenildi.

Çingene kızının kaçırılması

Zeugma Antik Kenti'nde, 1999 yılında, Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen Maenad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait olan ve kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiğine ait eksik bordürlerinin, 1960'lı yıllarda kaçak kazılarla gün yüzüne çıkarılıp yurt dışına kaçırıldığı ve 2012 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nin girişindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilendiği belirlendi. İki ülke arasındaki diploması trafiğinin ardından 'Çingene kızı'nın etrafını tamamlayan 12 parçanın iadesi için geçen Mayıs ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda iade protokolü imzalandı. Ancak üniversite yönetimi, eserlerin iadesi için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine dahil oldu. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mozaik parçalarının Türkiye'ye iadesi için Bowling Green Üniversitesi'nin yetkilileriyle yaptığı görüşme sonuç verdi.

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Çingene kızının tarihçesi

Zeugma Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan mozaiklerden kalan parça olan ve 1999 yılında Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında bulunan M.S. 2'nci yüzyıla tarihlenen Maenad Villası'nın yemek odasının dikdörtgen tabanına ait kentin simgesi haline gelen 'Çingene kızı' mozaiği, kent merkezinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde karanlık ve özel bir odada sergileniyor. Mozaiğin sergilendiği odanın girişinde ise eserin eksik bordürlerinin inovasyonu bulunuyor. Boyu 78, eni ise 52 santim uzunluğunda olan 'Çingene kızı' mozaiğindeki kadın figürü sağına doğru bakarken, kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış kadının kulaklarında iç içe geçmiş iri halka küpe de bulunuyor. Üzerindeki sütunun kaldırılmasıyla bulunan ve beraberinde Akratos, Mevsim tanrıçası ve Satir adlı eserlerle birlikte kurtarılan mozaik, Gaziantep'in simgesi durumuna geldi.

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