Hayat Çingene Kızından daha güzelleri var
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çingene Kızı’ndan daha güzelleri var

Gaziantep Zeugma Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları Prof. Dr. Kutalmış Görkay önderliğinde devam ediyor. ‘Çingene Kızı’ eseriyle bilinen alanda yalnızca 10 evde çalışıldığını belirten Görkay, bine yakın ev olduğunu ve yeni keşiflerin beklendiğini söylüyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Kutalmış Görkay
Kutalmış Görkay

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ayrıntılarına geçmeden önce Zeugma deyince aklımıza gelen ilk şeyden ‘Çingene Kızı’ mozaiğinden kısaca bahsetmek ve dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olarak değerlendirilen Zeugma Antik Kenti’nden söz etmek istiyorum. Hafızamızı bir yoklayalım. Çok uzun bir zaman önce değil 2018 yılında ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin eksik parçaları, kaçakçılar tarafından yağmalanarak ABD’ye kaçırıldıktan 50 yılı aşkın süre sonra ülkeye geri getirilmişti. 15 metre karelik mozaikteki genç kadın figürünün çarpıcı bakışları, daha sonra Zeugma kentinin simgesi haline geldi. O bir Çingene kızı değil elbette. Mozaikteki insan suretinin ortadan ayrılan örgülü saçları Çingene kızını andırdığı için ona bu isim verildi. Bazı kaynaklar figürün ‘yer tanrısı Gaia’yı tasvir ettiğini, bazıları Büyük İskender’den ilham alındığını öne sürdü.

Şimdi de Zeugma Antik Kenti’ne gelelim. Gaziantep’in Nizip ilçesinin 10 km doğusunda, tepeler üzerine kurulmuş bir kent. Fırat Nehri’nin üzerinde yer alan stratejik öneme sahip bir geçit noktasında bulunan Zeugma, Seleukos Krallığı’na ait önemli bir askeri ve ticari merkez imiş. Kent, MÖ 31’den itibaren Roma’ya bağlanarak adı geçit-köprü anlamında “Zeugma” olarak değiştirilmiş. Roma döneminde kent altın çağını yaşamış. MS 256 yılında Sasani Kralı I. Şapur, Zeugma’yı ele geçirerek yakıp yıkmış. Bu tarihten sonra Zeugma bir daha eski ihtişamına ulaşamamış. Zeugma, özellikle Roma döneminde, sanat alanında çok ilerlemiş, zengin villaları süsleyen mozaik döşemeler dünya örnekleri ile yarışır hale gelmiş. İşte tüm o meşhur mozaikler de bu dönemi eseri.

Zeugma

KAMULAŞTIRMA CİDDİ BİR SORUN

Ziyaretine gittiğimiz ve 2012’den bu yana süren Muzalar Evi kazı çalışmalarının da koca bir buzdağının görünen kısmı olduğunu kazıya başkanlık eden Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay’dan öğreniyoruz. Görkay, 2005’ten bu yana Zeugma Arkeolojik Kazıları ve ZAP (Zeugma Arkeoloji Projesi) Başkanlığı’nı yürütüyor. Muzalar Evi kazı çalışmalarında beş ev ortaya çıkmış. Zeugma Müzesi’ndeki mozaikler sadece 10 evden çıkarılmış. Geriye ortaya çıkarılmayı bekleyen bine yakın ev varmış. Yanlış duymadınız. Görkay, bu evlerin yüzde otuzluk bir kısmının yaklaşık 500-600 tanesinin su altında kaldığını tahmin ettiklerini de aktardı. Bu evlerin dışında kamusal alanlara ilişkin söyledikleri büyük bir hazinenin keşfedilmeyi beklediğini ortaya çıkarıyordu: “Helenistik agora ya da stadyum dediğimiz yer biliniyor ve henüz kazılmadı. Çünkü o bölge henüz kamulaştırılmadı. Kültür Bakanlığı bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor ve mücadele ediyor. Ancak bu kolay bir şey deği. Kent çok büyük ve kamulaştırmanın önündeki en büyük engel fıstık ağaçları. Fıstık ağacının ürünleri çok para getirdiği için kamulaştırma konusu uzun sürüyor. Bu anlamda arazideki kamulaştırma için büyük paralar gerekiyor.”

  • Antik kentin en iyi korunmuş Roma konutlarından olan Muzalar Evi ‘ndeki kazı çalışmaları sonucunda Gaziantep Müzesi’ne 938 eser kazandırılmış.
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  • Zeugma
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  • Zeugma

12 YILDIR DEVAM EDİYOR

Muzalar Evi’ne tekrar dönelim. Zengin mimari dekorasyonu, mozaikleri ve duvar freskleriyle dikkat çeken Muzalar Evi ise adını; bir odasının tabanında bulunan mozaik üzerinde, Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan dokuz Muza betiminden almış. İşte Zeugma’nın doğusunda yer alan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başlamış. İş Bankası’nın 2012’den itibaren destek verdiği kazılar, Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilmiş. Muzalar Evi’nde 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne 938 eser kazandırılmış. Ayrıca kazılarda 2012’den bu yana; akademisyenler, arkeologlar, arkeoloji bölümü öğrencileri, restoratörler, sanat tarihçileri ve mimarlar dâhil 443 kişi çalışmış.

Kazılarda ulaştıkları katmanlar tarihin büyülü dünyasının kapılarını açıyor adeta. Görkay, bunula ilgili şunları anlatıyor: “Sasaniler evleri yağmalamış ve ardından yakmışlar. İnsanlar kaçarken eşyalarının çoğunu bırakmış. Evler yanınca çatı çökmüş ve ev altta kalmış. Kimse gelip oturmadığı için de olduğu gibi kalmış. Burası bir yerde pompei gibi, açtıkça o tabakaya geldiyseniz evler olduğu gibi duruyor. ”

KAZI EVİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Görkay, son kazı çalışmalarından bahsederken , üniversitede öğretim görevlisi olduğuna vurgu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kazı başkanları olarak ayrı bir misyonumuz var. Bunun esas çatısını bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğümüz sağlıyor. 2005 yılından bu yana, özellikle kurtarma kazılarının çok yoğun geçen dönemlerde en büyük desteği Kültür Bakanlığı verdi. Fakat, Türkiye için çok önemli bir konu daha var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yurtdışında katıldığım kazı çalışmalarında, sponsorlar ile özel sektörden çok büyük kaynaklar sağladıklarını gördüm. Ülkemizde biz bunu biraz sıkıntılı yaşıyoruz. Bu nedenle Türkiye’de sosyal bilincin oluşması şart. Birçok kurum bu ağır taşın altına elini koymuyor. Kültür Bakanlığ’na ek olarak İş Bankası’na çok teşekkür ederim. Muzalar kazısında 2012 yılından beri desteklerini bizden esirgemediler. Sadece kazı için değil, kazı evimiz için en büyük desteği İş Bankası’ndan aldık.”

GEÇİCİ SERGİLER OLACAK

Kazı evinin ayrı bir önemi var. Çünkü bu evde 2005 yılında Görkay ve ekibinin hayalindeki bir çalışma hayat bulacak. Bunu ayrıntılarını yine ondan dinleyelim. “Bizim düşünce olarak tasarladığımız müze depoyu burada yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlıyoruz. Burada Gaziantep civarından gelmiş ve güvenlik açısından kaldırılan mozaikleri depolayacağız. Onların ilerde restorasyonları yapılacak.” Bu restorasyonları işlerinin neyi sağlayacağını ise şöyle anlattı: “Farklı yerlerden gelmiş mozaiklerin hafif malzemelere geçirilerek geçici sergilerde halkla buluşması sağlanacak. Müzeye gittiğiniz zaman, artık çok farklı bölgenin mozaiklerini çeşitli sergilerle görebileceksiniz. Yurtdışındaki müzelerde geçici tematik sergiler yapılıyor. Kazı evi, bu anlamda malzemelerin sağlanması için önemli bir merkez haline gelecek.”

Yakında kitap olacak

  • Muzalar Evi kazı çalışmalarının çok yakında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırılacağını söyleyen Görkay, bu çalışmalar ile önemli bilgilere ulaştıklarının altını çizdi ve şöyle devam etti: “Dönemin mimarisini çok iyi çözdük. Evlerde yaşayanların etnik kimliklerini de burada ortaya çıkan grafitili odalardan öğrendik. Örneğin bir temenni yazıtı bulduk. Büyük ihtimalle yeni evlenmiş birileri için yazılmış. Buradaki evlerin büyük çoğunluğundaki odalar da yeni gelinler için verilen komprtman gibi yerler. Evlilikler ile bu odalar yapılıyor. En önemli ve en çok para harcanan okazyonlarda evlilik anlatılıyor.”

  • Kültürel miras bilinci artmalı

  • Uzun yıllardır artık Zeugma ile bütünleşen Prof. Dr. Kutalmış Görkay, bölgenin yazın çok sıcak olan çetin şartlarında canla başla çalışan ekibine çok şey borçlu olduğunu söylüyor. Elbette, bir kazı çalışması sadece bir kazı ekibiyle yapılmıyor. Buna özellikle dikkat çeken Görkay, şunları söyledi: “Her yıl kazılarımıza Kültür Bakanlığı’ndan temsilciler geliyor. Zeugma Müze Müdürü Emine Öztürk’ün desteğini her zaman alıyoruz. Bakanlık düzeyindeki en yüksek birimden yerel düzeydeki tüm birimlere kadar bir aile gibi olduk ve büyük bir özveriyle uğraş veriyoruz. Türkiye’de kültürel miras bilincinin yavaş yavaş artırılması gerekiyor.Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor.”
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