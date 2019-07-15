Çıtırtılı ve  kaygan bir macera

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Yazar-çizer Nur Dombaycı’nın ilki 2016 yılında okurla buluşan “Asık Suratlı Çocuk ve Onu Etkilemeyen Sıra dışı Olaylar” serisinin ikinci kitabı “Böcek İstilası”, Genç Damla etiketiyle çıktı. Çeşitli hikayeleri resimleyerek yalnızca çizer olarak başladığı profesyonel kariyerine, “aklımda yazacak çok kitap var” diyerek kendi hikayelerini de ekleyen Dombaycı, Böcek İstilası’nda “vıcık vıcık bir takip ve ilginç ilginçlikler” vadediyor.

Hikayemizin kahramanı Mert normal çocuklardan biraz farklı; serinin adında da anlaşılacağı üzere dünyaya geldiği ilk günden itibaren asık suratlılığıyla nam salmış, tuhaf korkuları olan bir çocuk. İlk kitapta Mert’i yakından tanımış, abisi Zeki ve arkadaşı Nehir ile birlikte bir yandan okulun küçük zorbası Görkem ile mücadele ettikleri, bir yandan da tuhaflıklarla dolu Uğultulu Orman’ın sırlarını çözdükleri soluksuz bir maceraya girişmiştik. Böcek İstilası’nda gruba Nehir’in kuzeni Fındık da dahil oluyor, kafadarlar hep birlikte kaygan mı kaygan, çıtırtılı mı çıtırtılı iç gıcıklayıcı yeni bir maceraya atılıyorlar. Nereden geldiği belli olmayan ve kasabayı adeta istila eden böcekler, ortadan kaybolan erzaklar, her yeri saran kıtlık ve nihayetinde salgın kafadarlarımızın çözmeye çalıştıkları sorunlar. Cevaplar ise eski bir madenin zifiri karanlık tünellerinden tutun da Uğultulu Orman’a kadar ürpertici ve heyecan uyandırıcı mekanlarda gizli.

BİR SOLUKTA OKUNUYOR

Böcek İstilası, başladığınızda kendinizi kaptırdığınız ve bir solukta okuyacağınız bir hikâye. Nur Dombaycı’nın akıcı ve mizahi yaklaşımı çocuklara ve hatta büyüklere rahatlıkla içine girebilecekleri, empati kurabilecekleri bir metin sunuyor. İlk kitapta karakter inşaası bölümleri daha yoğun hissediliyordu. Mert ve diğer karakterleri yeterince tanıdığımızdan, bu kez hikayeye daha hızlı giriyor ve nispeten gizemleri daha fazla bir serüvene yelken açıyoruz.

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Yazar, ilk kitapta olduğu gibi; güncel, özellikle genç kuşağın bilinçlenmesi açısından önem taşıyan bir meseleyi, genetiği değiştirilmiş gıdalar konusunu hikayede kilit bir konuma, hem de kültürümüze ait referanslarla ilişkilendirerek oturtuyor. Arkadaşlık, nezaket, dayanışma ve yardımlaşma, takım çalışması gibi çok temel değerlerin yanında, olayları yalnızca görünen yönleriyle ve peşin hükümlü olarak değil; etraflıca ve sabırlı bir şekilde değerlendirmek gerektiği, insanlar ve tabiat arasında korunması gereken bir bağ ve denge olduğu gibi daha soyut olgular, hitap ettiği kitle tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek biçimde aktarılıyor.

RESİMLER DE YAZARDAN

Her ne kadar asık suratıyla nam salsa da Mert’in yeni arkadaşlıklar kurma çabası, küçük kardeş olmanın getirdiği baskıları yansıtması ve maceraya olan düşkünlüğü yetişkinlere bir zamanlar ne kadar “asık suratlı” olduğunu hatırlatıyor. Böcek İstilası, yazarın kendi resimlediği sayfalarıyla 9 yaş üstü çocuklara ve bir zamanlar asık suratlı olan yetişkinlere içten bir hikaye sunuyor.