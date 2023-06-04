Çizgi romanlar okumayı sevdirdi

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı aynı zamanda okumayı yazmayı seven sıkı bir entelektüel. Peki ona okuma ve yazmayı çocuk yaşlarında kim, hangi kitap sevdirdi? Çocuk dünyasında kitap okumanın ne anlama geldiğini anlatan Avcı, bugünün çocuklarına ise okuma ve yazma konusunda önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Çocukken ilk okuduğunuz kitap neydi?

Çocukken ilk okuduğum kitaptan çok, okuduğum kitaplardan söz edebilirim. İlk okuduğum kitabı hatırlamıyorum ama daha ilkokula başlamadan önce ablamın okuduğu Çizmeli Kedi masal kitabı hatırımda. Masalı, kitaptan baka baka, kabında Güzel Ankara yazan bir deftere tekrar yazmıştım. Okuma yazma bilmiyordum ama yazı yazmaya çalışıyordum. İlkokul 1’de, 2’de, 3’te okuduğum masal kitaplarının hiçbirinin adını hatırlamıyorum ama saman kağıda basılmış, kendinden kapaklı, incecik kitaplardı. İlkokul sona doğru Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun tarihi romanlarını okudum. Bir Ramazan gecesi, gün ağarana kadar ağlayarak okuyup bitirdiğim kitap, Nihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü oldu. Yine ilkokul 4. sınıfta rahmetli babamın Eskişehir’den alıp köye getirdiği, Doğan Kardeş Yayınları’ndan çıkan Nedir? Niçin? Nasıl? isimli kitabı hatırlıyorum. Orada pek çok deneyler vardı. Gemiler, uçaklar, makineler anlatılıyordu.

TELEVİZYON İZLEMEK YERİNE KİTAP OKUMAK

Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

Okumayı bir alışkanlık haline getiren herhalde yine yakın çevrenin, aile büyüklerinin takdir ve teşvikleriyle desteklenen okuma cehdi, okuma gayretidir. Okumaya ilk başlarken, tam bu günlerinizde, kitabı sevmek için ona yoğunlaşmak gerekir. Televizyon yerine kitabı tercih etmek önemlidir ve gayret gerektirir. Tabii anne-babaların da televizyon seyretmek yerine sizinle birlikte okumaları lâzım. Günümüzdeki görsel medyanın da etkisinden ötürü, çocukların okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için önceliği resimli kitaplara vermek daha doğru olabilir. Nitekim, benim ve akranım olan pek çok arkadaşımın okuma alışkanlığı kazanmalarında çizgi romanların çok büyük etkisi olmuştur.

YAZAR BİYOGRAFİLERİNİ OKUMAK LAZIM

Bugün çocuk olsaydınız, kitap okur muydunuz?

Okurdum tabii. Ama bu soruya bugünkü aklımla cevap vermek uygun olmaz.. Bugün çocuk olsaydım, o gün, o çocuk aklımla kitap okur muydum? Bu soruyu şuna da dönüştürebiliriz. Bugünkü çocuklar kitap okumak isterler mi? Bugünkü çocuklar bizim çocukluğumuzdan farklı olarak görsel kültürün saldırısını daha fazla maruz kalıyorlar. Televizyon, internet, bilgisayar oyunları onları okumaktan uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bugün çocuk olmak, kitapla ilişki kurmak, kitabı sevmek büyük güçlükler içeriyor. İşte onun için, biz büyüklerin, annelerin, babaların, öğretmenlerin, ağabeylerin, amcalarının, halalarının, teyzelerin onlarla kitap okuyarak ve önceliği de bazı resimli kitaplara vererek çocuklara yardımcı olması gerekir. Çocukları televizyonun, internetin, sosyal medyanın tasallutundan kurtarıp kitaba yönlendirmek onların hayatını kurtaracaktır. Tabii bu ancak, anne-babaların da hayatlarında kitaba yer açmalarıyla mümkün olur.

Yazar olmak isteyen çocuklar ne yapmalı?

Yazar olmak isteyen çocuklar herhalde yazar olmayı isteyecek kadar yazarlıktan, yazarlık mesleğinden ve dolayısıyla kitaptan haberder olmuşlar demektir. Dolayısıyla onlar başka yazarları sevdikleri, onları beğendikleri, onlara özendikleri için yazar olmayı istiyorlardır. O halde, öncelikle yazar biyografileri okumalarını önerebilirim onlara. Bir de özellikle ortaokul son ya da liselerin ilk sınıflarında okuyan ve yazar olmak isteyen olan genç kardeşlerimize Jack London’ın Martin Eden romanını tavsiye edebilirim. Bir yazar adayının yetişme sürecini çok güzel anlatır.







