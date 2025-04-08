Çobanlar ihbar etti, kuyudaki porsuk kurtarıldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde arazide koyun otlatan çobanlar kuyu içinden sesler geldiğini fark edip baktıklarında bir hayvanın mahsur kaldığını fark etti. Hayvanın ne olduğunu anlayamadıkları için tedirgin olan çobanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyu içindeki hayvana yönelik yaptığı incelemede hayvanın porsuk olduğunu tespit etti.