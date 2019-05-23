Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Çobanların ramazanda zorlu mesaisi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Çobanların ramazanda zorlu mesaisi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde baharla hayvanlarını meralara çıkartan çobanlar, ramazanda bazen yağmur bazen güneşin altında ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Beritan Kaya
Beritan Kaya

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli geçim kaynaklarından hayvancılık, besici ve çobanlara ramazan ayında daha zorlu anlar yaşatıyor. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de sahurlarını yapan çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla hayvanlarını önüne katıp meralarda güneşin altında kilometrelerce yol yürüyor.

Hayvanlarını otların en fazla yeşerdiği meralara götürüp karınlarını doyurmaya çalışan çobanlardan oruç tutanlar, zor olsa da iftar vaktine kadar meralarda hayvanları ile saatlerce dolaşıyor.

Sıcak ya da yağışlı havadan genellikle şemsiyeyle korunmaya çalışan çobanlar, sıcağa dayanamayan yeni doğmuş kuzuları, ellerinden geldikçe kucaklarına alıp şemsiyle güneşten koruyor.

İftar vakti yaklaşınca hayvanlarını ağıla koymak için evlerine dönen çobanlardan Beritan Kaya, yaptığı açıklamada, okuldan çıktıktan sonra koyunları otlatmak için babasına yardım etmeye geldiğini söyledi.

Havaların ısındığını, ramazan ayında koyunların başında beklemenin çok zor olduğunu anlatan Kaya, "Bahar geldi, koyunlarımızı kuzularımızı çıkardık otlatıyoruz. Ramazan ayında olduğumuz için sıcaktan çok etkileniyoruz, şemsiyeyle kendimizi koruyoruz. Bazı kuzular sıcaktan çok etkileniyor, ben de bazı kuzuları kucağıma alarak şemsiyeyle korumaya çalışıyorum, elimden geldiğince hem kuzuları hem de kendimi güneşten koruyorum" dedi.

Ramazan dolayısıyla çok zorlanıyorlar

Çoban Hikmet Aydın da oruçluyken güneşin altında koyun otlatmanın çok zor olduğunu ancak her türlü zorluğa katlandıklarını belirtti.

Sıcaktan şemsiye yardımıyla korunduğunu anlatan Aydın, "Sabah 06.00'dan akşam 19.00'a kadar koyun otlatıyorum, havaların ısınması ve ramazan ayı olması dolayısıyla çok zorlanıyoruz. Sürekli yürüdüğüm için çok susuyorum, yoruluyorum, hava rüzgarlı olmadığı zamanda şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalışıyorum" diye konuştu.

REKLAM

Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor
HAYAT
Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor

İkinci Efes'in çarşısı ortaya çıkarılacak
HAYAT
İkinci Efes'in çarşısı ortaya çıkarılacak
Üst düzey teröristi infaz etmişler

Üst düzey teröristi infaz etmişler

​Terör örgütü PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
15 yılhapsi istendi

15 yıl
hapsi istendi

​'Erik çekirdeği' dayağında üst sınırda ceza talebi.
Sarı Yelekliler<br>sokağa çağırıyor

Sarı Yelekliler
sokağa çağırıyor

"Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için Belçikalılara çağrı yapıldı.
Çalışma<br> başlatıldı

Çalışma
başlatıldı

​Hakkari'nin yer altı kaynakları araştırılıyor.
Prototip<br>yıl sonu hazır

Prototip
yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
Kışlada<br>çifte bayram

Kışlada
çifte bayram

​AK Parti Grup Başkanvekili teklifin ayrıntılarını anlattı.

'Drone'lara<br> geçit vermiyor

'Drone'lara
geçit vermiyor

Testlerde hedefleri başarıyla imha etti.

Uykumu kaçırıyor

Uykumu kaçırıyor

​Çiftlik Bank vurguncularının yazışmaları ortaya çıktı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Yassıada'nın son hali

Yassıada'nın son hali

​4 yıldır süren çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeni askerlik<br>sistemi Meclis'te

Yeni askerlik
sistemi Meclis'te

​Askerlik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler var.
150 yıllık hayal proje

150 yıllık hayal proje

​Yüzde 80'i tamamlandı, 2020'de hizmete alınacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.