Çocuğa  sanatsal dokunuş

SEVİNÇ ŞAHİN

Hayatı sadece sayısal çerçeveden görenlerin hakimiyetinin olduğu içinde yaşadığımız şu dünya, acıyla hemhal bir dünya olmaktan kurtulamıyor. Kalbi sanatın sihirli dokunuşuyla zarâfet, sevgi ve iyilikle dolmamış insanlar, bugün dünyanın kaderinde söz sahibi olan insanlar ve kalplerindeki katılığı tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar.

Çocuklarımızı sanatla hemhal yetiştirmek, geleceğimize, bu kocamış dünyamızın geleceğine yapacağımız en olumlu katkı olacaktır. Ellerine vereceğimiz o sanat malzemeleriyle dünyanın yeniden şekillenmesine yardımcı olacaklardır. İnce bir zevke, derin bir anlayışa ve keskin bir zekaya sahip olmalarını kolaylaştıracak daha doğrusu mümkün kılacak tek şey olan sanatın, onların hayatlarının bir parçası, doğal bir unsuru haline gelmesi için çaba sarf etmek biz yetişkinlerin en önemli görevidir. Bu önemli görevde size yardımcı olacak bir kitap setiyle tanıştıracağım sizi: Sanat Gezileri.

HER DALDA BİLGİ

Sanat Gezileri kitap seti, tam beş kitaptan oluşuyor. Erdem Çocuk’tan çıkan eserin yazarı Serap Mamati Eratlı, resimleyen Saadet Ceylan. Her bir kitap, içerik olarak ele aldığı sanat dalına dair bilgileri, bu sanat dallarında haklı bir üne sahip olmuş ustaların ağzından veriyor. Kitabımızın kahramanı Ahmet, sanata ilgisi olan bir çocuk. Şanslı bir çocuk ki, ailesi onun bu ilgisinin farkında ve onun birçok sanat dalını tanıması, bilgilenmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

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Eserde sırasıyla ebru, hat, minyatür, kat’ı ve tezhip sanatları anlatılıyor. Kitapların son sayfaları, Ahmet’in tanışıp bilgi aldığı sanatkârların yaşamlarına dair bilgiler ve bu sanatların icrasında kullanılan malzemelerin neler olduğuna ayrılmış. Birinci kitapta ebru sanatının ustalarından Hikmet Barutçugil, ikinci kitapta hat sanatının ustalarından ve kahramanımız Ahmet’in babası Faruk Eratlı, üçüncü kitapta minyatür sanatının ustalarından Nilgün Gencer, dördüncü kitapta kat’ı sanatının ustalarından Dürdane Ünver ve beşinci kitapta da tezhip sanatının ustalarından Münevver Üçer, ilgili oldukları sanatlar hakkında temel bilgiler veriyorlar.

Bu saydığımız sanatlar “Geleneksel Türk Sanatları” ın birer kolu. Elbette “sanat” sadece bu kitaplarda anlatılan beş sanatla sınırlı değil. Bu beş sanat dalının dışında resim, kaligrafi, kolaj, rölyef, heykel, grafik, grafiti, müzik ve sinema vb. birçok sanatı dalı daha var. Belki ileride bu sanatlarla ilgili de bir set hazırlar Erdem Yayınları.

Bu beş kitaplık set içerik olarak o sanatı tam anlamıyla tanımak için yeterli mi, diye soranlara cevabım elbette ki “hayır” olacak. Ama bu ebattaki bir eserin el verdiği kadar yeterli olmuş. Belki bazı konularda daha açıklayıcı olması için birkaç cümle daha eklenebilirdi. Ama şu var ki, bu kitaplar ilginin ve merakın kapısını aralamaya yetecektir. Çizimlerine gelince, çizerimizin eline sağlık. Sadece şunu söylemek istiyorum; seti gördüğümde, her kitabın içindeki çizimlerin o kitabın ele aldığı sanat dalını yansıtan farklı çizimleri olacağını beklemiştim doğrusu.

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Çocuklarımız için sanata dair daha fazla eseri raflarda görme temennisiyle keyifli okumalar dilerim.