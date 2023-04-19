Çocuklar bayramda gülsün

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden en çok çocuklar etkilendi. Pek çok minik ailesini, evini kaybetmenin yanı sıra kıyafet ve oyuncaklarını da enkaz altında bıraktı. Aradan geçen 2 ayı aşkın sürede çocukları daha mutlu olabilmesi için çalışan gönüllü vatandaşlar bu kez de Ramazan Bayramı için seferber oldu. Dikilen bayramlıklar, oyuncaklarla birleşip

çocuklara ulaşmayı bekliyor.

BİR ÇOCUK GÜLERSE...

Antakyalı depremzedeler için yola çıkan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, yanlarında getirdikleri bayramlıkları depremzede çocuklara ulaştırdılar. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı “Bir çocuk gülerse, dünya güler” dedi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri Antakyalı afetzede çocuklarla buluştu.

BAYRAMLIKLAR MERSİN’DEN GELİYOR

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışan usta öğretici ve kursiyerler, depremlerden etkilenen çocukları Ramazan Bayramı’nda mutlu etmek için kıyafet dikiyor. Afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan enstitüdeki görevli ve kursiyerler, çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırmak için çalışma yürütüyor. Dikilen kıyafetler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla Hatay’daki depremzede çocuklara gönderilecek.

400 ÇOCUĞU GİYDİRECEKLER

Erzurum Olgunlaştırma Enstitüsü’nde görevli usta öğretici ve gönüllüler kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle deprem bölgesindeki çocuklar için bayramlık kıyafet hazırladı. Kendi temin ettikleri malzemelerle bayramlıklar hazırlayan giyim bölümündeki usta öğreticiler, erkekler için tişört, pantolon, gömlek, kızlar içinse elbise, bluz, etek ve jile dikti. El emeğiyle yapılan hediyelerin yanında iç çamaşırı da konularak hazırlanan 400 paket, afetzede çocuklara ulaştırılacak. Gönüllü ve usta öğreticilerden oluşan 15 kişilik bir ekibin yürüttüğü çalışmalar kapsamında erkek çocuklar için 120, kız çocukları için 280 kıyafet üretildi.

BELEN’DE ÇİFTE BAYRAM

Hatay’ın Belen ilçesine Anadolu Oyun Evi kuran Anadolu Üniversitesi, çocukların eğitimlerine ve morallerine destek oluyor. Bayramın tüm sıcaklığını depremzede çocuklarla buluşturmayı hedefleyen üniversite personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Eskişehirli gönüllü vatandaşlardan oluşan 11’inci kafile bölgeye geldi. Deprem yardımları çerçevesinde Anadolu Üniversitesi desteği ile gönüllüler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda çeşitli etkinliklerle çocuklara moral olacak. Hazırlıklar çerçevesinde Sahne Sanatları öğrencileri depremzede çocuklara özel bayramda bir de oyun sahneleyecek.

Bayram coşkusunu unutmasınlar

Bayramda çocukları sevindirelim diye düşünürken kıyafet dikme fikrinin ortaya çıktığını belirten Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı, “Bu kıyafet ve hediyelerle çocukları bir nebze olsun mutlu etmeyi amaçlıyoruz” dedi. Taşbaşı, “Bayramlar bizim için çok önemli ve kültürümüzde çok ayrı bir yeri var. Bayramlıklar da çocuklar için çok önemli. Belki onlar için ilk hatıraları olacak. Biz de bu şekilde mutlu edebiliriz” şeklinde konuştu.







