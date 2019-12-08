Hayat Çocuklar Göbeklitepeyi tanıyacak
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Çocuklar Göbeklitepe’yi tanıyacak

Açık Diyalog, çocukları 2018 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve ‘tarihin başladığı yer olarak kabul edilen’ Göbeklitepe’yle tanıştıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göbeklitepe
Göbeklitepe

14 Aralık Cumartesi günü saat 12:30- 14:00 arasında deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile gerçekleştirilecek olan “Göbeklitepe Atölyesi”nde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarken, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Çocuklar bu atölyede, Göbeklitepe’nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar imkanı bulacaklar.

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