Çocuklar için dengeli beslenme rehberi

Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı beslenme, uyku, stresten uzak olmak, iyi su tüketimi ve her renkten beslenmenin çok önemli olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Sarı, kırmızı, yeşil sebze ve meyve tüketimi, et, süt, yumurta tüketimi ve balık tüketimi gibi doğal ve dengeli beslenmek, bağışıklığın güçlendirilmesi için çok önemli. Günde en az 8-10 saat uyku uyunmalı. Yaş küçüldükçe uyku çocuklarda fazla oluyor, büyüdükçe uyku azalıyor” dedi. Tablet, telefon ve televizyonun günlük hayatta minimumda tutulması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Her ne kadar yüzyüze eğitim kademeli olarak başlamış olsa da, internet üzerinden eğitimler de devam ediyor. Her gün yaklaşık 6-8 saati bilgisayar başında eğitim alarak geçen çocuklar var. Bu durumun sınırlandırılması çok mümkün olmasa da ders biter bitmez bilgisayar veya tablet karşısında oyunlara devam etmemeli. Gözler ve tüm vücut dinlendirilmeli. Günde en azından 1 saat açık havaya çıkılmalı. Koşmak, oynamak, oksijen almak tabletten ve televizyondan aldığı ışık etkisini uzaklaştırmak için çok önemli. Zıplama, ip atlama, kovalamaca oynama, saklambaç oynama gibi oyunlar çok yararlı. Daha büyük çocuklar ise evde pilates, esneme hareketleri, jimnastik gibi aktiviteler yapabilirler” önerisinde bulundu.

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Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı

DOĞRU BESLENME TAKVİMİ

Bir zamanlar çocukları ekran başından uzak tutmaya çalışıyorduk ancak artık pandemi nedeniyle online eğitimlerin hayatımıza girmesiyle birlikte ekran başında geçirilen süreler mecburen arttı. Her ne kadar yavaş yavaş yüzyüze eğitime geçilse de ekran başında geçirilen zaman hiç de az değil. Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanın, bağışklık sistemini güçlü tutmanın ve online derslerde zihni açmanın yollarıyla ilgili anne-babalara önerilerde bulundu:

DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Çocuklar dengeli ve düzenli beslenmeli. Anne-babalar haftalık beslenmeye dikkat etmeli. Çocuk meyve yemiyorsa evde meyve suyu sıkılıp verilebilir ancak meyvenin kendisini yemesi daha iyi. Meyve de abartmadan tüketilmeli, çünkü meyvenin fazlası şekeri arttırıyor. Günde 2 porsiyon meyve tüketilebilir.

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BEYİN İÇİN OMEGA-3

Ders çalışırken konsantrasyonun arttırılması için Omega-3 takviyesi alınabilir. Ancak bunu da hekime danışmak önemli.

BOL SU İÇİLMELİ

Çocuklara bilgisayar başındayken bir şeyler yedirmek yerine bol bol su içirilmeli. Su, hücreler arasındaki iletkenliği sağlayarak öğrenmeyi destekliyor.

ABUR CUBUR YERİNE KURUYEMİŞ TERCİH EDİN

İki tam ceviz, badem ve fındık tüketilebilir. Kavrulmamış kuruyemişler tercih edilebilir.

PROTEİN ŞART

Protein alımı çok önemli. Et ve kuru baklagillerde bulunan protein dengeli olarak tüketilmeli, abartılmamalı.

YUMURTANIN GÜCÜ

Her gün mutlaka yumurta tüketilmeli. Yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir besin kaynağı.

GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLANMALI

Kahvaltı atlanmamalı, öğle yemeğinde ise sebzeye ağırlık verilmeli. Tost gibi gıdalarla geçiştirilmemeli, evdeyken mümkün olduğunca tencere yemeğine ağırlık verilmeli.

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ABUR CUBURDAN UZAK DURULMALI

Abur cubur bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Tamamen hayatınızdan çıkarmalısınız veya çok az tüketmeli, sağlıklı atıştırmalıklara yönelmelisiniz.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Çocuğunuzun öğün atlamaması çok önemli. Öğün atlamak daha sağlıksız beslenmeye neden olabiliyor çünkü.

DERS ARALARINDA DİNLENİLMELİ

Online ders aralarında mutlaka tablet ve telefondan uzak durulmalı, gözler ve tüm vücut dinlendirilmeli. Bir oyun oynanabilir, balkona çıkıp hava alınabilir ya da mutfakta bir şeyler hazırlamaya yardım edilebilir. Çocuklar ders aralarında hava alacakları ya da oda değiştirebilecekleri bir etkinlik yapsınlar. Günde en az 1 saat temiz hava almaları önemli.

COVID-19’DAN KORUNMA YOLLARINI ANLATIN

Haftanın belli günleri okula gidip yüzyüze eğitim alan çocuklara COVID-19’dan korunma yollarını iyi anlatın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına okulda, serviste ve sınıflarda mutlaka uysunlar. Ellerin mutlaka 20 saniye yıkanması, kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca bulunmamaları ve mutlaka maske takmaları gerektiği çocuklara öğretilmeli. Bu salgın günlerinin de geçeceğini ve bunu bir fobi haline getirmemek gerektiğini de anlatın.

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