Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çocuklar için Felsefe Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen “21. Yüzyılda Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi ile Özgürlüğün Aile ve Çocuk Açısından Yeniden Düşünülmesi” zirvesi, Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Eğitimde ve toplumsal gelişimde çocuklar için felsefenin önemine dikkati çekmeyi amaçlayan zirvede, 21. yüzyılda aile, çocuk ve özgürlük ilişkisi, farklı bakış açılarıyla tartışmaya açılarak yeni yaklaşımlar üzerinde duruldu. Oturumlarda, “Özgürlükle Kekremsi İlişkilerimiz”, “Çocuklar için Felsefe: Disiplinlerarası Çalışmalar”, “Çocuklar için Felsefe Yöntemi ve Uygulama Alanları”, “Sessiz Kitapların Çocuklar için Felsefe Uyarıcı Olarak Kullanımı” gibi başlıklar izleyiciyle buluştu.