Çok Göç Olmadan çekti: Ödülleri topladı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek için 2016’dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında, “İklim Göçü” temasında iklim krizinin insanlar üzerindeki etkilerini anlatan yapımlar yarıştı. “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmada 10 eser finale kaldı. Ulusal ve uluslararası isimlerden oluşan jürinin belirlediği kazananlar Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın da katıldığı törende açıklandı. Yarışmada, en dikkat çeken isim, “Son Yuva” kısa filmiyle Sosyal Etki ve Birincilik Ödülü’nü alan Hasan Hüseyin Alkan oldu. Belgesel; Aksaray’da yaşayan, olumsuz iklim koşulları nedeniyle severek yaptığı hayvancılığı bırakmak zorunda kalan bir çobanı konu alıyor. Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan yönetmen Alkan, ilk kısa filmiyle ilk ödülünü aldığını söyledi.

Üniversite öğrencisiyken belgesel çekmeye başladığını söyleyen yönetmen Hasan Hüseyin Alkan, belgeselin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Son Yuva, bir yarışmaya katılmaktan öte, anlatmamız gereken bir hikâye haline geldi. Her film, aklımızda ve kalbimizde iz bırakan meselelerin bir yansıması. İzleyiciye bir şeyler hissettirmek, düşündürmek gerektiğine inanıyorum. Sanat yolculuğumda her zaman mesaj verme kaygısı taşımasam da hikâyelerim kendi anlamını barındırıyor. Önemli olan bunun izleyiciyle nasıl buluştuğu ve nasıl bir iz bıraktığı. Filmdeki beyefendiyle irtibattayız, hayatındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Son Yuva bir film değil, gerçeğin ta kendisi çünkü iklim değişiyor, yuvalar yok oluyor ve biz hala yeterince duymuyoruz…”