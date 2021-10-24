​Çocuklar için özel bir dergi

Gelecek sayı için derginin sayfaları çocukların bu konularda hazırlayacağı öykü, şiir ve resimleri de merakla bekliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve üç ayda bir yayımlanan Özel Eğitim Çocuk Dergisinin yeni sayısı çıktı. “Her çocuk özeldir” düsturuyla yola çıkan dergi, yeni sayısında yepyeni tasarımıyla hayat kaynağımız suyu minik okuyucusu ile buluşturuyor.

BİR DOLU İÇERİK

Derginin bu sayısında Mustafa Ökkeş Evren’in kahramanı Belis, bir damla suyun bir dünya olduğunu anlarken; “Dört Güzeller: Su, Hava, Toprak, Ateş” isimli kitabın yazarı İskender Pala dergide yer alan söyleşisinde suyu “kâh hayat, kâh şehir, kâh bilgelik” olarak tanımlıyor. Ayşenur Gönen, hal değiştirerek yeryüzünde ve gökyüzünde dolaşan bu bilge rehberin zamandaki yolculuğunun izlerini arıyor. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ülkemizi yüzme dalında tüm kafilenin en genç sporcusu olarak temsil eden on beş yaşındaki Koral Berkin Kutlu, bedenindeki eksikliklere rağmen hayallerine ulaşma hikâyesini derginin bu sayısında bizimle paylaşıyor.

HİÇBİR ENGEL YOK

Görme, işitme, bedensel veya zihinsel bir engeli bulunsun bulunmasın, özel bir yeteneği olsun olmasın tüm çocukların severek okuyabileceği bir dergi olarak hazırlanan Özel Eğitim Çocuk, gelecek sayılarında sırasıyla toprak, hava ve ateşi anlatan içerikleri okuyucularıyla buluşturmayı planlıyor. Gelecek sayı için derginin sayfaları çocukların bu konularda hazırlayacağı öykü, şiir ve resimleri de merakla bekliyor.

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