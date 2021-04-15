Çocuklar için Ramazan kitaplığı

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Ramazan ayının güzelliklerinden çocuklarımız da nasiplensinler, Ramazan ‘ı hep tebessümle hatırlasınlar ve Ramazan’ın ruhundan, sevincinden mahrum kalmasınlar diye türlü hazırlık yaptık. Bu hazırlıklara kitaplar da dâhil. Ramazan’da çocuklarla birlikte keyifle okuyabileceğiniz kitapları sizler için bir araya getirdik.

Hoş Geldin Ramazan, Merve Gülcemal, 5+ yaş

Multibem Yayınları’ndan çıkan Etkinliklerle Hoş Geldin Ramazan giriş kısmında “Ramazan nedir, çocuklara Ramazan’ı nasıl anlatalım, Ramazan’ı anlatırken hangi ayet ve hadislerden istifade edebiliriz, oruç nedir?” gibi temel meselelere cevaplar sunuyor. Sonrasında her güne bir ayet, bir hadis, bir oyun, bir etkinlik içeren kitapta, etkinliklerin yapıma hazır olarak verilmesi ebeveynler için büyük kolaylık sağlıyor. İçinden çıkan Ramazan afişi ile de çocuklar tuttukları oruçları, kıldıkları namazları ve Kur’an-ı Kerim hedeflerini takip edebiliyorlar.

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Allah’ın Güzel İsimleri, Özkan Öze, 4+ yaş

Uğurböceği Yayınları tarafından basılan Allah’ın Güzel İsimleri 10 kitaplık bir seri ve Vedud, Kuddüs, Semi, Rezzak, Basir, Fettah, Muhsî, Bâri, Musavvir ve Kayyum Allah kitaplarından oluşuyor. Dizinin her kitabında bir esma konu ediniliyor. Özkan Öze farkını hissettiğimiz didaktik olmayan hikâyeler sayesinde çocuklar Allah’ın isimlerini öğrenebiliyor, en önemlisi de bunun hayattaki yansımalarını görebiliyorlar.

Meraklı Tomurcuk, Merve Safa Likoğlu, 4+ yaş

Rabbimiz Allah, Rasulullah Muhammed, Dinimiz İslam, Kitabımız Kur’an, Ashab-ı Kiram kitaplarından oluşan seri Atölye Balık tarafından yayımlandı. Hemen her çocuğun belli dönemlerde sorduğu ve cevap vermekte zorlandığımız temel itikadî sorulara, çocuk zihnini bulandırmayan, yalın ve net yanıtlar vermesi bakımından dikkat çeken Meraklı Tomurcuk az kelime ile çok şey anlatan, üzerinde titizlikle düşünülmüş sıkı bir çalışmanın eseri.

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Benim Güzel Kelimelerim, Sema Çelem, 4+ yaş

Nur Dombaycı’nın çizgileri ile renklendirdiği “Benim Güzel Kelimelerim” serisi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan çıktı. Altı kitaptan oluşan seri, günlük hayatta da kullandığımız altı güzel kelimeyi doğru kullanımlarıyla çocukların hayatına sokmayı hedefliyor. Benim Güzel Kelimelerim; Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, Bismillah, Maşallah ve İnşallah kitaplarından oluşuyor. Çocuğun öğrenmesi, pekiştirmesi istenilen soyut kavramların verilen örneklere ustaca yedirildiği seride Kahramanımız Erdem her kitapta ismine uygun bir kurguyla karşılıyor bizi.

Oruç Kahramanları, Ayşe Sevim, +7 yaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan Oruç Kahramanları, Ahmet ve Meryem kardeşlerin rengârenk tüyleri olan kocaman bir kuşla kutsal şehirleri gezdiği, tarihte yolculuk yaptığı eğlenceli bir macerayı konu ediniyor. Oruç, iftar, sahur, zekât gibi Ramazan ile ilgili kavramların ve sadaka taşı, mukabele, oruç satmak gibi geleneklerin kurgunun içine yedirildiği kitap 6 bölümden müteşekkil.

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Keloğlan Oruç Peşinde, Merve Gülcemal, 4+ yaş

Cezve Çocuk’tan çıkan Keloğlan Oruç Peşinde isminden de anlaşılacağı üzere bir Keloğlan masalı. Köyün birinde yaşayan Keloğlan’ın Ramazan gelince eli ayağına dolanıyor çünkü herkes oruç tutmaktan bahsediyor. Orucun nasıl tutulduğunu bilmeyen Keloğlan’ın öğrenene kadar başına gelmeyen kalmıyor. Çocuklar, Ramazan neşesini hissedecekleri dededen yadigâr bu eğlenceli masalı okurken hem bol bol mani, tekerleme öğrenecek hem de iftar, sahur, hurma, Ramazan davulcusu, oruç gibi kavramlardan haberdar olacak.

Ramazan Geldi Hoş Geldi, Elif Eda Tartar, 4+ yaş

Derya Işık Özbay’ın resimlediği ve Diyanet işleri Başkanlı Yayınları’ndan çıkan bu sette 4 kitap yer alıyor. Bunlar: Ramazan Geldi Hoş Geldi, Bayram Neşesi, Peygamberimin Yıldızı ve Kandil Simidi Seven Martı. Seride Ramazan’a, Ramazan ve Kurban bayramlarına, kandillere ve peygamberimizin hayatına dair bazı anekdot ve kavramlar hikâyelerle veriliyor. Çocuklar içinden çıkan çıkarmalarla da hikâyeyi tamamlayabiliyorlar.

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Dünyanın En Güzel Kalbi, Hülya Ünal, 4+ yaş

Peygamber Efendimiz’in kalbini, sevgi biçimini, sadece insanları değil, hayvanları, dağları, bulunduğu yerleri de sevdiğini, sevginin çok yönlülüğünü ve Efendimizin kalbinin büyüklüğünü anlatan bu kitap, onunla ilgili hazırlanan en özel çalışmalardan biri. Peygamber Efendimiz ’in hayatına giren herkes ve her şeyin kronolojik sırayla ve öne çıkan özellikleriyle verildiği bu eser Multibem Yayınları’ndan.

Ramazan ve Çocuk, Esra Korkmaz, 3+yaş

Samimi anlatımı, sıcacık çizimleri ve Ramazan davulcusu yapma, seccade çizip boyama, camii süsleme gibi eğlenceli etkinlikleriyle Timaş Çocuk’tan çıkan kitap, Ramazan ayını çocuklara anlatmamıza ve dolu dolu geçirmemize yardımcı olabilecek bir kaynak.