Hayat Çocukların Altın Çağı ergenlik dönemi
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Çocukların ‘Altın Çağ’ı ergenlik dönemi

Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu, ergenlik döneminin çocuklukla yetişkinlik arasında çocuğun kendisini keşfetmesinde ve becerilerini ortaya çıkarmasındaki bu dönemi “Altın Çağ”olarak tanımlıyor ve bu dönemde çocukları doğru yönlendirmenin çok önemli olduğunu dile getiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çocukların ‘Altın Çağ’ı ergenlik dönemi​
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Ergenlik dönemi, neredeyse 10 yaşında başlayıp 25 yaşına kadar devam edebilen bir gelişim dönemidir. Bu süreçte anne ve babanın çocuğa karşı hoşgörülü davranması en önemli etken rolü oluşturuyor. Eğitim Danışmanı ve Öğrenci Koçu Murat Karcıoğlu, ergenlik döneminin çocuklukla yetişkinlik arasında çocuğun kendisini keşfetmesinde ve becerilerini ortaya çıkarmasındaki “Altın Çağ” olarak tanımlıyor. Karcıoğlu, bu dönemde ebeveynlere farkındalıklarını artırarak empati yapmalarını sağlayacak önemli ipuçları veriyor. Her bireyin kendine özgü kişisel özellikleri olduğunu söyleyen Karcıoğu, çocukları geçmişi onarabileceğiniz zaman makinesi olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.

  • Ayıca temeli olmayan özsaygının çalışkanlığa değil, tembelliğe teşvik edebileceğinin altını çiziyor. Çocuğunuzun, sonucuna odaklanıp başarısını değerlendirmek yerine ölçüt olarak sürece odaklanıp çabasını değerlendirmek gerekiyor. Aksi hâlde yaşanılan akademik veya sosyal bir başarı veya başarısızlık çocuğun kendisine dönük olumsuz bir yargı oluşturmasına ve utanç duymasına neden olabiliyor. Çocukların olumlu veya olumsuz tutum ve davranışları sonucunda onlara sorumluluklar vermek daha kalıcı ve istendik davranışların oluşmasında önemli bir etkendir. İlişkilerin kuvvetlenmesi için onunla sağlıklı bir iletişim kurmanız, aile ritüelleri oluşturmanız, güvenini kazanmanız için büyük önem taşıyor.
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