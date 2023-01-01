|
Hayat
Çocukların ‘SES’i sergiyle yükseliyor
Mim Sanat Derneği, devlet korumasındaki çocuklara SES projesi kapsamında verdiği sanat eğitiminin çıktılarını sergiye dönüştürdü. Güz eğitim dönemi sonu nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet’e Armağan: Çocuklarımızın Sesi” isimli sergide çocukların bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar sergileniyor.
5:02 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mim Sanat Derneği, devlet korumasındaki çocuklara SES projesi kapsamında verdiği sanat eğitiminin çıktılarını sergiye dönüştürdü.

Mim Sanat Derneği, devlet korumasındaki çocuklara SES projesi kapsamında verdiği sanat eğitiminin çıktılarını sergiye dönüştürdü.

Mim Sanat Derneği, devlet korumasındaki çocuklara SES projesi kapsamında verdiği sanat eğitiminin çıktılarını sergiye dönüştürdü. Güz eğitim dönemi sonu nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet’e Armağan: Çocuklarımızın Sesi” isimli sergide çocukların bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar sergileniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi, Kaymakamlığı, İstanbul İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortaklığıyla sürdürülen proje kapsamında çocuklara dernek tarafından resim, tezhip, minyatür, kat’ı sanatı ve makam müziği alanında eğitimler verildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda düzenlenen sergide, çocukların görselle duysal sanat eğitimlerinin sonunda yaptıkları çalışmalar yer aldı. Etkinlikte, müzik eğitimi alan çocuklar, Prof. Dr. Ruhi Ayangil yönetiminde Tanburi Cemil Bey’in eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi.

AKRANLARIM DA SANATLA UĞRAŞSIN

Mim Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kesgün, eğitimcilerin çok büyük fedakarlıklar ve özveriyle çocuklara bu sanat dallarını öğretmeye çalıştığını söyledi. Minyatür sanatçısı ve eğitmen Nilgün Gencer ise çocukların dünyasında renkleri özgür bıraktığını belirterek sanatçı olmanın ayrıcalığını hissettiklerini vurguladı.

Sanatçı öğrencilerden Doğu Türkistanlı Mücahit Maimaitituerx’un, 9 yaşında eğitim almaya başladığını ve minyatür alanında çok sayıda çalışma yaptığını dile getirdi. Beş yıldır kat’ı sanatı eğitimi alan öğrenci Ayşe Serra Kutbay ise “Akranlarımın da sanatla uğraşmasını tavsiye ederim. Çünkü sanat ruhu dinlendiriyor” diye konuştu.

#Mim Sanat Derneği
#Sergi
#Tanburi Cemil Bey
3 gün önce
default-profile-img
Çocukların ‘SES’i sergiyle yükseliyor
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
TBMM'de EYT mesaisi: Bakanlık bürokratları AK Parti grubuna sunum yaptı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.