Çocukların ‘SES’i sergiyle yükseliyor

Mim Sanat Derneği, devlet korumasındaki çocuklara SES projesi kapsamında verdiği sanat eğitiminin çıktılarını sergiye dönüştürdü. Güz eğitim dönemi sonu nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet’e Armağan: Çocuklarımızın Sesi” isimli sergide çocukların bir dönem boyunca yaptığı çalışmalar sergileniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi, Kaymakamlığı, İstanbul İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortaklığıyla sürdürülen proje kapsamında çocuklara dernek tarafından resim, tezhip, minyatür, kat’ı sanatı ve makam müziği alanında eğitimler verildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda düzenlenen sergide, çocukların görselle duysal sanat eğitimlerinin sonunda yaptıkları çalışmalar yer aldı. Etkinlikte, müzik eğitimi alan çocuklar, Prof. Dr. Ruhi Ayangil yönetiminde Tanburi Cemil Bey’in eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirdi.

AKRANLARIM DA SANATLA UĞRAŞSIN

Mim Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kesgün, eğitimcilerin çok büyük fedakarlıklar ve özveriyle çocuklara bu sanat dallarını öğretmeye çalıştığını söyledi. Minyatür sanatçısı ve eğitmen Nilgün Gencer ise çocukların dünyasında renkleri özgür bıraktığını belirterek sanatçı olmanın ayrıcalığını hissettiklerini vurguladı.