|
Hayat

Çocuklarınız bizim çocuklarımız

İspanyolların dünyaca ünlü dizisi La Casa De Papel’in ‘Lizbon'u Itziar Ituno Martinez, Filistin’e destek gösterisinde Gazze’ye mesaj gönderdi: Ölüleriniz bizim ölülerimiz, yıkılmış evleriniz bizim evlerimizdir. İşgal altındaki topraklarınız bizim topraklarımız, oğullarınız ve kızlarınız da bizim oğullarımız ve kızlarımızdır.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:42 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Itziar Ituno Martinez, katıldığı Filistin’e destek gösterisinde “İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız” dedi.
Itziar Ituno Martinez, katıldığı Filistin’e destek gösterisinde “İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız” dedi.

İspanyol aktris Itziar Ituno Martinez, İspanya’nın Guernica şehrinde Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Bask kökenli tanınmış oyuncu Martinez, Gazze’de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

La Casa de Papel dizisinde Müfettiş Raquel rolüye tanınan Itziar Ituno Martinez, Filistin’e destek veren ünlüler listesine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu, on binlerce insanın öldürüldüğü Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARINIZ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ

Ünlü oyuncu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, “İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız” dedi. Martinez, Filistinlilere seslenerek “Ölüleriniz bizim ölülerimiz, yıkılmış evleriniz bizim evlerimizdir. İşgal altındaki topraklarınız bizim topraklarımız, oğullarınız ve kızlarınız da bizim oğullarımız ve kızlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Martinez, zaman zaman sosyal medya hesabından da İsrail’in katliamlarını kınayan paylaşımlar yapıyor.



#Filistin
#İspanya
#Aktüel
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk ev alacaklara kredi tablosu! 1.20 faizli düşük konut kredisi için başvuru şartları...