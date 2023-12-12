Çocuklarınız bizim çocuklarımız

Ünlü oyuncu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, “İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız” dedi. Martinez, Filistinlilere seslenerek “Ölüleriniz bizim ölülerimiz, yıkılmış evleriniz bizim evlerimizdir. İşgal altındaki topraklarınız bizim topraklarımız, oğullarınız ve kızlarınız da bizim oğullarımız ve kızlarımızdır” ifadelerini kullandı.