Çocuklarınız bizim çocuklarımız

İspanyol aktris Itziar Ituno Martinez, İspanya’nın Guernica şehrinde Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Bask kökenli tanınmış oyuncu Martinez, Gazze’de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
La Casa de Papel dizisinde Müfettiş Raquel rolüye tanınan Itziar Ituno Martinez, Filistin’e destek veren ünlüler listesine adını yazdırdı. Ünlü oyuncu, on binlerce insanın öldürüldüğü Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
ÇOCUKLARINIZ BİZİM ÇOCUKLARIMIZ
Ünlü oyuncu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını kınayarak Filistin ile dayanışma çağrısında bulundu. Gösteride konuşma yapan Itziar Ituno, “İşgal ettiğiniz Filistin toprakları bizim de topraklarımızdır. Katlettiğiniz her Filistinli çocuk bizim de çocuklarımızdır. Biz bu soykırıma seyirci kalmayacağız” dedi. Martinez, Filistinlilere seslenerek “Ölüleriniz bizim ölülerimiz, yıkılmış evleriniz bizim evlerimizdir. İşgal altındaki topraklarınız bizim topraklarımız, oğullarınız ve kızlarınız da bizim oğullarımız ve kızlarımızdır” ifadelerini kullandı.
Martinez, zaman zaman sosyal medya hesabından da İsrail’in katliamlarını kınayan paylaşımlar yapıyor.