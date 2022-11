Çocuklarla İslam şehirlerine doğru

RUKİYE OKLAN

Her doğan çocuk, “Hâlâ bir umut var!” müjdesini haykırır aslında hem anne babaya hem de tüm insanlığa. Biz anne-babalar, öğretmenler büyük umutlarla o çocukları yetiştirmeye, vatana millete hayırlı eylemeye gayret ederiz. Çok iyi biliriz ki bir çocuk sadece anne babasının değil aynı zamanda içinde yaşadığı evin, sokağın, şehrin, kültürün ve medeniyetin de çocuğudur. Her birinden izler taşır. Bu etkenlerin her biri ne kadar donanımlı, yeterli ve güzelse çocukta da o kadar zengin bir düşünce dünyası ve güzel bir ahlak inşa olur; ne kadar sığ ve niteliksizse çocukta da o kadar eksik ve zayıf bir ahlak meydana gelir.

Çocuklarımız yeryüzünde eşi benzeri olmayan bir zenginlikte ve yücelikte olan İslam medeniyetinin içine doğuyorlar. Bu medeniyetin şehirleri; merkezinde insan olan, insanın insanca yaşama hakkını önceleyen, ruhi ve fiziksel ihtiyaçlarını birlikte gidermeye çalışan, diğer yandan da bitkinin, hayvanın, hatta dağın, taşın, eşyanın bile varlığına saygı duyup onu olması gereken yerde tutan bir mimari anlayışıyla inşa edilmiş bin yıldır. Zaman zaman öncelikler yer değiştirmiş, bazı değerler dejenere olmuşsa da hâlâ temel değerlerin yerinde durduğu ümidi ve inancıyla bu şehirler ve ona ruhunu üfleyen değerler, “Kardeş Şehirler” kitabıyla çocuklarımıza tanıtılıyor. Aramızda denizler, kıtalar, sınırlar olsa da aslında büyük ve ortak bir kaynaktan beslendiğimizi yani aslında ne kadar güçlü ve zengin olduğumuzun bir göstergesi “Kardeş Şehirler”.

İSLAM COĞRAFYASINA DOĞRU

Kitapta, dünyanın bir başka yerinde yaşayan dili, rengi, adı farklı olan insanlarla görünmeyen bağımız, ortak yönlerimiz çocuklarımıza; şehirlerimizin merkezindeki camilerin, medreselerin, kervansarayların, çeşmelerin diliyle anlatılıyor. En güzel şekilde yapılan işin nasıl kalıcı olduğunu; kimsesiz insanlar kadar yaralı, aç hayvanlara da sahip çıkmanın yolları öğretiliyor. İnsan kalbinden çıkan nağmenin nerede olursa olsun yine insan kalbine değeceğini duyurmayı amaçlayan kitap, dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz olduğunu onların acısının acımız, sevincinin sevincimiz olduğunu hissettiriyor. Ayrıca Çanakkale Şehitlikleri’nde yatan Yemen’den, Kudüs’ten, Halep’ten, Üsküp’ten gelmiş yiğitlerin burada ne işi olduğunu da anlatılıyor.

Bu gayeyle yola çıkıp birbirinden güzel hikâyeleri ve çizimleriyle çocuklar için hazırlanan “Kardeş Şehirler” serisinde, 12 kitapta toplam 15 şehir tanıtılıyor. Mekke-Medine-Kudüs-İstanbul-Şam-Bağdat-Kahire-Saraybosna-Semerkant-Buhara-Taşkent-Kurtuba-Gırnata-Kazan-Tebriz şehirleri tarihî, coğrafi ve kültürel zenginlikleriyle anlatılıyor. 9 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan bu kitapların çocuk kalbinde karşılığını bulmasını diliyoruz.