Çocukluk hayalimin peşinden gittim

Aldığı şan eğitimiyle başlayan müzik serüveni Sezen Aksu’nun kendisine verdiği iki şarkı ile uzun bir yolculuğa dönüşen Gözde Sucu, üçüncü şarkısı “Amin”i geçtiğimiz günlerde tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait ilk şarkısı “Taze Bitti’’, geçtiğimiz temmuz ayı sonunda dinleyicisi ile buluşmuştu. Sucu, çok zaman geçmeden söz, beste ve aranjesi Ozan Gülek’e ait “Amin” şarkısı ile yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı. Yıllarca içinde şarkı söyleme aşkıyla farklı işlerle meşgul olan, ardından evlenip iki çocuk sahibi olan Gözde Sucu ile alışılmışın dışındaki müzik yolculuğunu konuştuk.

HAYALLERİN YAŞI YOK

“Çok klasik bir söylem ama ben de çocukluğumdan beri hep şarkı söyleyerek büyüdüm” diyen Sucu, müzisyen bir ablaya sahipmiş. Erken yaşlarda, konservatuvar okuyan ablasının izinden gitmek istemiş ancak konservatuvar sınavlarını kazanamayınca bu tutkusunu rafa kaldırmış. Üniversite hayatının ardından halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında iş hayatına atılan Sucu, 2006 yılında evlilik sonrası eşinin işleri nedeniyle farklı ülkelerde yaşamış. 2009 yılında ilk çocuğunun doğumuyla birlikte Türkiye’ye dönmüş. Çocukların büyümesi ve okul serüvenlerinin başlaması, ona çocukluğundan beri yüreğinin bir köşesinde saklı tuttuğu müzik tutkusunun peşinden gitmesi için bir fırsat tanımış. Hem kendi hayalini gerçekleştirmek hem de çocuklarına hayallerinin peşinden gitmek konusunda cesaret veren kişinin kendisi olmak adına şan dersleri almaya başlamış. 13 yaşındaki küçük kızı Alya da şan derslerinde annesi ile birlikteymiş. “Kızımın zaten bir müzik kulağının olduğunun farkındaydım, bu yeteneğinin gelişmesi için, beraber ders almayı istedim” diyen Sucu, diğer taraftan insanların hayallarine ulaşmasının bir yaşı olmadığını göstermek istemiş. Sucu, “Bir çocukluk hayalinin peşinden gittim, kızımın da bunu anlamasını istedim” diyor.

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SEZEN AKSU SÜRPRİZ OLDU

Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen yeni başladığı bu yolda geç kaldığını düşündürecek pişmanlığı olmadığını söyleyen Sucu, “Müzik aşkı içimde hep vardı. Hani denir ya, ‘Her şeyin bir vakti vardır’ demek ki o zaman vakti değilmiş” diyor. Müzik dünyasına ilk adımı ise iki yeni Sezen Aksu parçasıyla olmuş. Türkiye’nin en üretken kadınlarından Sezen Aksu’dan şarkı almak pek çok şarkıcının hayali iken Sucu, bu hayali gerçekleştiren şanslı kişilerden olduğunu ifade ediyor. Aldığı şan eğitiminin bir hatırası olarak eşine ve çocuklarına bir sürpriz hazırlığına girişen Sucu, bu fikrini şan hocası Süheyla Yengi’ye anlatmış. Düşüncesi bilinen şarkıları kendi sesi ile söyleyerek bir kayıt yapmak ve ailesine özel bir hatıra bırakmakmış. Ancak asıl sürprizi Süheyla Yengi, yapmış, Sezen Aksu’ya öğrencisi Sucu’dan bahsetmiş. Aksu ise, Sucu için iki yeni şarkısını göndermiş. Sucu, hayatının sürprizi olarak gördüğü bu olayı, “Bir baktım bana Sezen Aksu’nun iki yeni şarkısıyla geldi. Anladım ki benim zamanım gelmiş artık ve hemen ilk şarkımız Taze Bitti ile stüdyoya girdim” diyerek anlatıyor. “Ben bu müzik yolculuğuna hobi olarak amatörce çıktım ve keyifli bir yolculuğa dönüştü” diyen Sucu yeni parçalar ve konserler için hazırlığını sürdürüyor.

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