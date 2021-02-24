Hayat Cumhur İttifakı yüzde 53,3
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Cumhur İttifakı yüzde 53,3 ​

Cumhur İttifakı yüzde 53,3

Areda Survey’in “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 41,7’si AK Parti cevabını verdi. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin oyu yüzde 11,6. CHP’ye oy vereceğini beyan edenler yüzde 21,8’de kaldı. CHP öncülüğündeki Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin toplam oyu ise yüzde 42,2.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmada, “Bu pazar seçim olsa oyum AK Parti’ye” diyen seçmenin oranı yüzde 41.7 oldu.
2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmada, “Bu pazar seçim olsa oyum AK Parti’ye” diyen seçmenin oranı yüzde 41.7 oldu.

Areda Survey’in 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırması, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna yanıt aradı. 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmada, “Bu pazar seçim olsa oyum AK Parti’ye” diyen seçmenin oranı yüzde 41.7 oldu. Tercihini CHP’den yana kullanacağını açıklayan katılımcıların oranı ise yüzde 21.8'de kaldı. Katılımcıların yüzde 11.6’sı MHP’ye, yüzde 10.3’ü ise İYİ Parti’ye oy vereceğini ifade etti.

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HDP BARAJ ALTINDA

  • Kamuoyu araştırmasına göre HDP yüzde 9.3, Deva Partisi yüzde 1.8, Saadet Partisi yüzde 0.8, Gelecek Partisi ise yüzde 0.4 oy oranıyla baraj altında kaldı. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2.4 olarak ölçüldü. Araştırmaya 55 yaş ve üzeri katılan kişilerin oranı yüzde 20.8, 45-54 yaş arası katılanların oranı yüzde 16.7, 35-44 yaş arası yüzde 24, 25-34 yaş arası yüzde 23.2, 18-24 yaş arası ise yüzde 15.3 oldu. Katılımcıların yüzde 3.1’i eğitim durumunu lisansüstü, yüzde 18.7'si lisans, yüzde 26'sı lise, yüzde 52.2'si ise ilköğretim olarak açıkladı.

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