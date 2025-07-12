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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına İstanbul'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına İstanbul'dan yanıt

15:0512/07/2025, Cumartesi
IHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı ülke genelinde karşılık buluyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Oğlu Kağan Özdemir ile birlikte evlerinin balkonuna Türk bayrağını asan Özdemir, anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.


Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını hatırlatan İl Başkanı Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı. Bu topraklara olan sevgimizi, birliğimizi ve inancımızı ay yıldızla gösteriyoruz. Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz, Can'larımız, Zeynep'lerimiz Şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım, hürriyet ve istiklal sancağımız gururla dalgalansın."

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İstanbul'da da çok sayıda vatandaş evlerini ve işyerlerini bayraklarla süslemeye başladı.


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