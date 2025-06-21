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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

23:5521/06/2025, Cumartesi
G: 22/06/2025, Pazar
DHA
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonunu kitaplaştırdı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonunu kitaplaştırdı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarının kitaplaştırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '4. Türkiye Gençlik Zirvesi' konuşması ve gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eserin, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandığı belirtildi.
Kitapta, Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulandığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'ndan terörsüz Türkiye'ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin, Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrılarının yer aldığı kaydedildi.

'EN BÜYÜK ESERİMİZİ SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ'

Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik kullandığı "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi.



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