Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarının kitaplaştırıldığını duyurdu.
'EN BÜYÜK ESERİMİZİ SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ'
Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere yönelik kullandığı "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi.