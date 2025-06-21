Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '4. Türkiye Gençlik Zirvesi' konuşması ve gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eserin, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandığı belirtildi.