Hayat Cumhuriyet gemileri Koç Müzesinde
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Cumhuriyet gemileri Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, ‘Zaman Yolcusu Vapurlar’ sergisinin ikinci bölümünde 1922-1936 yılları arasında deniz taşımacılığı yapan ilk buharlı, çelik-demir gövdeli gemilerin aslına uygun tablolarına ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rahmi M. Koç Müzesi
Rahmi M. Koç Müzesi

Erdem Cever tarafından hazırlanan sergi, Türk deniz ticaret tarihinin bir dönemini sanatsal boyutta yeniden canlandırıyor. Türk bandıralı gemilerin birebir resmedildiği 148 tabloluk serginin Cumhuriyet ile başlayan ikinci bölümü sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 19 Nisan’a akdar görülebilir. Bu bölümde 1922-36 yılları arasında armatörlerin sahip olduğu gemilerden oluşan 40 tablo var. Sergide; Yunanistan’a açlık zamanında erzak götüren ‘Kurtuluş’ gemisinden 1919’da yapılan ve Ege’de 1941’de bombardımanda batırılan ‘İzmir’ gemisine kadar bir dönemi yeniden canlandıran tablolar yer alıyor.

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