Cumhuriyet gemileri Koç Müzesi’nde

Erdem Cever tarafından hazırlanan sergi, Türk deniz ticaret tarihinin bir dönemini sanatsal boyutta yeniden canlandırıyor. Türk bandıralı gemilerin birebir resmedildiği 148 tabloluk serginin Cumhuriyet ile başlayan ikinci bölümü sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 19 Nisan’a akdar görülebilir. Bu bölümde 1922-36 yılları arasında armatörlerin sahip olduğu gemilerden oluşan 40 tablo var. Sergide; Yunanistan’a açlık zamanında erzak götüren ‘Kurtuluş’ gemisinden 1919’da yapılan ve Ege’de 1941’de bombardımanda batırılan ‘İzmir’ gemisine kadar bir dönemi yeniden canlandıran tablolar yer alıyor.
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