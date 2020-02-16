Cumhuriyet gemileri Koç Müzesi’nde

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TBMM’de HDP'li vekilden skandal sözler: Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi

TBMM Genel Kurulunda ‘Kürt düşmanlığı’ tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık, "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesini kullanması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tepki gösterdi. Özkan, "Sizin tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız" dedi. HDP'li Işık’a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.