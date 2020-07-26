Defileler tarlaya taşındı

Moda Dünyasının tüm ışıltısının yansıdığı podyumlar ve defileler bir süredir farklı boyutlara evrilse de, pandemi ile gelen izalasyonun ardından gösterişli defilelerin yapılamadığı bir dönem yaşadık. Son yirmi yıldır klasik podyum yürüyüşlerinin yanı sıra ilgi çekici dans gösterileri, tiyatral korografiler, ilginç sahne dekorları ile defileler adeta görsel bir şova dönüşmüştü. Teknolojinin etkisi ile hali hazırda dijitalleşen moda sektörü, koranavirüs salgını nedeni ile yeni bir girdi. Şubat aylarında gerçekleşen moda haftaları ve defileler birbiri ardına iptal edilirken ya da seyircisiz gerçekleşirken, tasarımcılar 2020-21 Coture ve 2021 yaz erkek, curiuse koleksiyonlarını dijital platformlarda sergileme kararı aldılar.

Fotoğraf:Arşiv

SEYİRCİSİZ MODA HAFTALARI

Pandeminin meydana getirdiği seyahat kısıtlamaları, sosyal mesafe kuralları derken moda dünyası belki de hiç olmadığı kadar süprizli ve radikal karalara imza attı. Sektörün en prestijli moda etkinliklerinde olan Paris Haute Couture Moda Haftası ilk kez seyircisiz ve tamamen dijital bir ortamda gerçekleştirildi. Moda etkinlikleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Fransız moda dünyası, şovlarını seçkinler topluluğu dışında genel halkının beğenisine sundu.

17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Londra Moda haftasının İngiliz Moda Konseyi aldığı karar ile erkek ve kadın hazır giyim koleksiyonlarının sergileneceği cinsiyet nötr, yarı fiziksel yarı dijital bir sunum olacağı açıklandı. İngiliz Moda Konseyi’nin yaptığı açıklamada, “ Londra Moda Haftası dijital platformu, özel multimedya içeriğine ev sahipliği yapmaya devam edecek ve hem tüketici hem ticaret kitlesi için ulaşılabilir olarak işbirliği sağlayacak ve moda, kültür ve teknolojiyi bir araya getirecek” dedi.

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Defile mi sanat performansı mı?

Fotoğraf: Arşiv

Pandemi süresince en büyük yarayı alan sektörlerden biri olan Moda sektörü “yeni normal” diye adlandırdığımız sürece uyum sağlamak adına yeniden şekilleniyor. Rutin moda haftalarında seyircisiz, açık hava defileleri bir çözüm olarak görülse de asıl yenilik ve yaratıcılık dijital platformalar da yaşanıyor. Zor zamanlar tasarımcıların hayal gücünü zorlarken, dijital ortamdaki sanal sunumlar adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Bazı tasarımcılar kısa film formatında videolar tercih ederken bazıları ise sanal avatarlar ve Tik-Tok da yayınlanan mini defilelerle oldukça ilgi çekici gösterimlere imza attı. Koleksiyonun ruhunu, markanın felsefesini moda severlere anlatabilmek adına tercih edilen kısa filmler moda evleri için bir avantaja dönüşmüş oldu. Ünlü kısa film yönetmenleri ve sanatçılarla işbirliği yapan moda evleri dijitalin gücünü sonuna kadar kullanmak yöneliminde. Markaların couture koleksiyonlarının ve ilham kaynaklarının sanat dünyasından isimlerle yapılan işbirlikleri ile gerçekleştirilen sunumlar sizi adeta bir film seyrediyormuş gibi içerisine çekiyor. Bunlardan en ilginç olanı lüks moda evi Dior’un sunumuydu. Ünlü moda evi, dijital olarak gerçekleştirilen Paris Haute Couture Moda Haftası için minyatür kıyafetler tasarladı. Koleksiyonunu geleneksel formda tanıtmak yerine İtalyan film yapımcısı Matteo Garrone tarafından çekilen kısa filmle tamamen dijital ortamda tanıttı. Fransız moda evinin kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin tasarladığı kıyafetlerin minyatür kopyaları hazırlandı. Orijinal boyutundan yüzde 40 daha küçük olarak elde dikilen mini elbiseler minyatür mankenlere giydirilerek tanıtım filminde gösterildi. “Dior Miti” adlı kısa film, deniz kızları ve periler gibi klasik mitolojik karakterlerin couture elbiseleri giymiş şekilde görüntülendiği masalsı bir dünyada geçiyor. Lüks moda evi Valentino’nun 2020-21 Haute Couture şovu ise, kreatif direktörü Pierpaola Piccioli’ nin fikirlerinin sanatçı Nick Knigt işbirliği ile yansıttığı canlı performansı ile hayat buldu.

Fotoğraf: arşiv

Tarlalar podyuma dönüştü