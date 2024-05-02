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Hayat

Demirci’nin dünyası Kibele Sanat’ta

İş Sanat, karikatürist Latif Demirci'yi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisiyle anıyor.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:34 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sergide, Demirci'nin 1975 ve 2022 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelere çizdiği karikatürlerden örnekler yer alıyor. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği sergide, sanatçının arşivinden seçilen eserler bulunuyor. Bunlar arasında Demirci’nin çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş sulu boya çalışmaları ve çizim defterleri yer alıyor. Retrospektif sergi, 30 Haziran'a kadar Kibele Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.



#Sergi
#Sanat
#Aktüel
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