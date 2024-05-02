Demirci’nin dünyası Kibele Sanat’ta

Titani'in trajik hikayesinden geriye kalan önemli eşyalardan biri, sonunda açık artırmada sahibini buldu. "Titanik'in en zengin adamı" olarak tanınan bir iş insanına ait olan saat, rekor bir fiyata satıldı. Bu saat, adeta bir servet değerindeydi ve alıcısıyla buluştuğunda büyük bir ilgiyle karşılandı. Satış fiyatı, Titanik'in hatırasının hala canlı olduğunu ve merakla izlendiğini gösterdi.