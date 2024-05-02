Demirci’nin dünyası Kibele Sanat’ta

Sergide, Demirci'nin 1975 ve 2022 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelere çizdiği karikatürlerden örnekler yer alıyor. Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği sergide, sanatçının arşivinden seçilen eserler bulunuyor. Bunlar arasında Demirci’nin çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş sulu boya çalışmaları ve çizim defterleri yer alıyor. Retrospektif sergi, 30 Haziran'a kadar Kibele Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.
Arşiv.
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40 dakika önce