Demirkubuz ilk sergisini açtı

Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya üstlendi. Açılışta konuşan Demirkubuz, “Fotoğraf denilen şey, daha doğrusu anlam denilen iş, gerçekten sonsuz. Her şekli var. Ortalıkta buna dair bir sürü iddia, olgu var. Ben bütün bunların arasında bana ait olanı, bende bir hayat duygusu uyandıranı ortaya çıkarmak istedim” dedi. Demirkubuz’un 2009’dan bu yana Türkiye başta olmak üzere Japonya, Meksika, Amerika gibi farklı ülkede çektiği 78 fotoğraf 9 Eylül’e kadar görülebilecek.