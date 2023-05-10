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Hayat

Demirkubuz ilk sergisini açtı

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un, ilk kişisel fotoğraf sergisi “Hayat”, Müze Gazhane’de ziyarete açıldı

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yönetmen Zeki Demirkubuz’un, ilk kişisel fotoğraf sergisi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un, ilk kişisel fotoğraf sergisi.

Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya üstlendi. Açılışta konuşan Demirkubuz, “Fotoğraf denilen şey, daha doğrusu anlam denilen iş, gerçekten sonsuz. Her şekli var. Ortalıkta buna dair bir sürü iddia, olgu var. Ben bütün bunların arasında bana ait olanı, bende bir hayat duygusu uyandıranı ortaya çıkarmak istedim” dedi. Demirkubuz’un 2009’dan bu yana Türkiye başta olmak üzere Japonya, Meksika, Amerika gibi farklı ülkede çektiği 78 fotoğraf 9 Eylül’e kadar görülebilecek.



#Sergi
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#Zeki Demirkubuz
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