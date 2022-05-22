Dengeli beslenmenin sırrı tabaklarda ​

Yenilikçi bakış açısı ile özgün tasarımlara imza atan Karaca, renklerin yemekler üzerindeki etkisinden ve yeme alışkanlıklarından yola çıkarak tasarladığı Fit Serisi ile sofralara yeni bir soluk getiriyor. Dengeli beslenmenin sırrını, tabakların formları ve renkleri ile sunan bu özel koleksiyon, yeme alışkanlıklarına yeni bir tarz katıyor.

Günün en güzel buluşma noktası olan sofralara şıklığıyla yön veren Karaca, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yönelik yeni Fit Serisi’ni tasarladı. Yeme ve içme alışkanlıkları üzerine uzun süren araştırmalar neticesinde özel olarak belirlenen renk ve formalar ile şekillendirilen bu yeni koleksiyon; yemek takımı, fincan takımı, çay seti, çatal-kaşık-bıçak seti, salata kasesi ve ekmek kutusundan oluşuyor. Renklerin ve formların yeme alışkanlıklarına olan etkisinden ilham alarak hazırlanan koleksiyondaki parçalarda, mavi renk tokluk hissini veren algı oyununu sunarken, göze büyük görünen fakat porsiyonu küçük olan tabak tasarımı ve çatal, kaşık, bıçakları ile aynı zamanda dengeli beslenmenin anahtarı oluyor. Kahve keyfine eşlik edecek özel tasarım fincanlar, mavi rengiyle şeker ihtiyacını engellemeye yardım ediyor. Her aşamasında ince ayrıntılara yer verilen Karaca Fit Serisi’nin ızgara, buğday ve yaprak desenlerinin yer aldığı servis tabağı; protein, karbonhidrat ve sebzeden oluşan besinlerle dengeli bir öğünü tek tabakta buluşturmaya teşvik ediyor. Yemek miktarını çok gösteren geniş ağız yapısı ve tabana doğru daralan özel formlu tabaklar ise porsiyonların küçüldüğünü fark ettirmeden beslenmeyi dengeli hale getiriyor.

REKLAM

STONEWARE MALZEME TERCİH EDİLDİ

Tasarımın yanı sıra kullanılan malzeme ile de Karaca Fit Serisi farkını ortaya koyuyor. Stoneware malzeme kullanılan koleksiyonun; şekli ve rengi beyaz kaolin kilinden, camsı görünümünü kuvars taşından, sert ve dayanıklı yapısı feldspat minerallerinden oluşuyor. Doğal yapısı ise yemeklerin sıcaklığını uzun süre korumaya yardımcı oluyor. Gözeneksiz yüzeyi ile suyu yüzeyin altına geçirmeyerek bakteri oluşumunu önleyen ekstra hijyenik yapısıyla sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Yeni koleksiyonda yer alan tabaklarda ölçüleri ile alışılmışın dışında bir sunum sağlıyor. Standart ölçüde kalmayan servis tabakları 27 buçuk cm’den 25 cm’e, 700 cc çukur kaseler 350 cc’ye ve 360 cc olan çorba kaseleri ise 220 cc’ye düşerek yeni bir form kazanıyor. Sofralarda görsellik ve estetiğin yanı sıra sağlığa da önem veren Karaca’nın yeni Fit Serisi beyaz ve siyah renk seçeneğiyle yediğine dikkat eden, fit olmak isteyen ve yeme alışkanlıklarını değiştirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor.