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Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri listesi

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri listesi

08:4616/11/2024, Cumartesi
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İDO ve BUDO seferlerine hava engeli. Çok sayıda sefer iptal oldu.
İDO ve BUDO seferlerine hava engeli. Çok sayıda sefer iptal oldu.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler İDO ve BUDO seferlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak seferler şu şekilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"08:00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

İDO'da iptal edilen seferler

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
  • Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 seferi,
  • Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferi,
  • Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferi,
  • Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferi iptal edildi.

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