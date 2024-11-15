Deniz ulaşımına hava engeli: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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