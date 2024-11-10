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Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı: Faciadan kıl payı kurtuldular

Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı: Faciadan kıl payı kurtuldular

13:1510/11/2024, Pazar
AA
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Ekipler, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.
Ekipler, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.

Son yıllarda adını daha çok yaptığı arızalar ve karıştığı kazalarla duyuran İETT, yeni güne kaza ile başladı. Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Otobüste bulunan yolcular faciadan son anda kurtuldular.

Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.


Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

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Kadıköy'de İETT otobüsü bariyere saplandı: Faciadan kıl payı kurtuldular
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Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.


#İETT
#Acıbadem
#Kadıköy
#trafik kazası

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