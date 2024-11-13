Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Dolmabahçe Tüneli'nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Şişli Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı.
Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alındı.
Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.