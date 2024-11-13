Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alındı.