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Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

08:1013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
IHA
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Otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dolmabahçe Tüneli'nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


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Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Gündem / İstanbul
13 Kasım, Çarşamba

Şişli Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alındı.


Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.




#İETT
#yangın
#Taksim

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