İETT aracı ağaca çarptı

İBB idaresindeki İETT araçları da İstanbulluyu ölüme sürüklemeye devam ediyor. Dün Bahçelievler ilçesi İzzettin Çalışlar Caddesi’nde A.K.K. idaresinde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, şoförle birlikte otobüsteki 7 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, sağ şeritte ilerleyen İETT’nin bir anda yol kenarında bulunan ağaca çarptığı görülüyor. Görgü tanıklarından Uğur Kuşçu, kazanın otobüs durağına yakın bir noktada gerçekleştiğini belitti. Kuşçu, “Sıkıştıran bir araç yoktu, direk vurmuş. Okulun önünde oldu. Allah'tan çocuklar içerideydi” dedi.

Sefaköy’de ise bir metrobüs durağından dumanlar yükseldi. Metrobüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti.

İETT’nin Büyükada’da hizmete aldığı ve Adalıların “azmanbüs” olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin, dün İBB önünde eylem yapıldı. Saraçhane Parkı’nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı. Grup adına burada açıklama yapan Ayda Karasulu, 25 Temmuz 2024'te UKOME’nin “Adabüs” adı verilen golf tipi araçların tescil süresini bir yıl uzatma kararı aldığını öğrendiklerini aktardı. Bu durumda Adalar'da “azmanbüsler”in kalması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını belirten Karasulu, “Adalar için yeni elektrikli araçlar üzerinde çalışıldığını duyuyoruz. Acil olarak Adalar'da ulaşımla ilgili bir çalıştay düzenlenmesini, yerel halkın hem tasarım hem de karar süreçlerine katılımının sağlanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.