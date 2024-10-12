İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: İki yolcu yaralı

İstanbul’da toplum ulaşım çilesi her geçen gün büyüyor. Metrobüs ve metro seferlerinde yaşanan aksaklıklar sık sık gündem gelirken halk otobüslerinde de vatandaşların mağduriyetleri bitmiyor. 458 sefer numaralı ‘Gürpınar – Avcılar’ otobüsünde seyahat eden vatandaşlar, İBB’nin çözüm merkezi 153’e yaptığı şikayetlerden de sonuç alamıyor. Muhabirimiz Neslihan Altun’un seyahat sırasında mikrofon uzattığı bir vatandaş, “İnanın ki, bu seferler çok sıkıntılı. İki yıldır burada çalışıyorum arabalar saatinde gelmiyor. Şikayet talebi oluşturuyoruz ama kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz. Performans gitgide düşüyor” dedi. Halk otobüslerinde çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten vatandaşa diğer yolcular da destek verdi. Yolculuk esnasında yolcu almak için yasak olsa da sıklıkla arka kapının açıldığı görüldü. Otobüs şoförleri ise gelen tepkileri, “Okullar açıldı, artması gereken sefer sayıları 22’den 15’e çekildi.” diyerek savuşturup belediyeyi suçluyor. Yolcular diğer hatlarda boş şekilde giden otobüslerden de şikayetçi ve o seferlerin yoğunluğu olan alanlara aktarılmasını talep ediyor.