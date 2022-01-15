Denizin altında kim var?

ZEYNEP YILMAZ

Dünyanın dörtte üçü sularla çevrili. Peki dünyanın büyük bir kısmını oluşturan bu bölgede neler oluyor? Hangi canlılar yaşıyor? Suyun altında yaşayan bütün canlıların isimleri var mı? Suyun üstünde nasıl kalabiliyorlar? Nasıl nefes alıyorlar? Dünyanın en büyük hayvanları okyanuslarda mı yaşıyor? Gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar denizde de var mı? Ve daha onlarca soru... Bu bitmeyen sorular nasıl da hepimize tanıdık geldi değil mi? Çünkü bu soruları hepimiz çocukken mutlaka büyüklere sormuşuzdur ve yaşadığımız kara parçası kadar suyla kaplı olan dünyayı da öğrenmek, sorularımızla keşfetmek istemişizdir. O zaman milyonlarca canlının yaşadığı adeta bir masal dünyası gibi içimizde merak uyandıran okyanus ve denizlerin dünyasına Ketebe Yayınları arasında çıkan ikisi bir arada iki çocuk kitabıyla yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Cristina Banfi’nin yazdığı ve Francesca Cosanti’nin resimlediği “Devasa Deniz Hayvanlarının Büyük Kitabı” ile “Minik Deniz Hayvanlarının Küçük Kitabı” isimleri ve içeriklerine uygun olarak iki farklı boyutta ve birbirinden özel tasarımlarla öncelikle dikkat çekiyor. Her çocuğun severek okuyacağı ve başucu yapacağı kitap çocuklar kadar büyüklerin de seveceği türden bilgilerle dolu. Özellikle akşamları uyku saatinden önce ailece yüksek sesle okunacak eğlenceli kitaplar diyebiliriz.

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RESİMLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kitaplarda suların altındaki yaşamın kahramanı olan türlerle ilgili Cristina Banfi oldukça ilginç bilgiler veriyor. Ödüllü tasarımcı Francesca Cosanti’nin resimleri ise en az kitaptaki bilgiler kadar etkileyici. Kitapta ekosistemde çok büyük önem taşıyan okyanusların bugüne kadar sadece yüzde 5’inin keşfedildiği bilgisi aynı zamanda meraklı okurların hayal dünyasını da hitap ediyor. “Devasa Deniz Hayvanlarının Büyük Kitabı” ile “Minik Deniz Hayvanlarının Küçük Kitabı”, suların altındaki dünyayı keşfetmek ve yeryüzünde bizim dışımızda varlığını sürdüren canlı türlerini tanımak için ideal iki çalışma. Dünyanın en büyük hayvanının okyanuslarda yaşadığını ya da gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük hayvancıkların dünyasını anlatan kitaplar aynı zamanda ansiklopedik tarzda, sistemli bir şekilde verilen bilgiler su altı yaşamına dair keyifli ve ilginç bir okuma ve farkındalık sunuyor. Son derece renkli, canlı resimler ise okuma ve öğrenme sürecini çok daha eğlenceli hale getiriyor.