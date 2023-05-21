Depremin vurduğu Nurdağı’nda köy evlerinde sona gelindi

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kentler ayaklanmaya başladı. Bu süreçte afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Çalışmaların gölgesinde ise deprem konutları yükseliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inşasına başlandığını duyurduğu köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor.

3 ev hak sahiplerine teslim edildi

Bir çalışma da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yürütülüyor. Eş zamanlı olarak bir yandan şehirdeki konutlar, bir taraftan da köy evlerinin yapılması için sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalarda ilk 3 ev tamamlanarak belirlenen hak sahiplerine verildi. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"Köy evlerinin yapımını rekor sürede yapıyoruz"

Köy evleri ile ilgili bilgi veren Mesthöyük köy evleri şantiye sorumlusu İnşaat Mühendisi Ferhan Zana Çoban, şu ifadeleri kullandı: "Mesthöyük köyünde şu anda 17 köy evi yapıyoruz. Yan köylerde de inşaat devam ediyor. Amacımız kısa sürede evlerimizi depremzedelere teslim etmek. Şu an bu köyde 3 evin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Köy evlerinin yapımını rekor sürede yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunları depremzedelere teslim edeceğiz."







