Dergâhta aşure kaynadı

İstanbul’un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için Fatih Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi Tekkesi’nde başlatılan aşure kaynatma geleneği, İnsan ve İrfan Vakfı tarafından devam ettiriliyor. Kerbela Şehitleri ruhuna ocağa konulan aşure, bu yıl da gönülleri Ehl-i Beyt muhabbetiyle buluşturmak için geçtiğimiz günlerde kaynatıldı. Vakıf tarafından 89 yıl aradan sonra aslına uygun olarak 2012 yılında yeniden başlatılan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen etkinlikte Sünbül Efendi Merkez Tekke Ocağı’na yine kazanlar kuruldu, ocaklar yine birlik ve beraberlik ruhu için uyandırıldı. Tekke Ocağında kazanlarda salavatlarla malzemeler karıştırılırken, zikirler ve dualar eşliğinde pişti. Gün boyunca pişen aşure, Hz. Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ve Kerbela Şehitlerimizin ruhuna atfen birlik ve beraberlik için dağıtıldı.

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BİZ, ZEHRİ BAL YAPAN ÜMMETİZ

Tekkedeki merasimin sonunda bir dua yapan İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak, vakfı olarak buraya ilk geldiklerinde, “Bu adamlar ne yapıyor acaba?” diye merak edildiğini, şimdi ise komşularının hemen hemen hepsinin merasimde olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Arkamda kabir taşları var, başımdaki taca bakın semte ismini veren Hz. Sünbül Sinan’ın yolundan gidenlerin kisvesidir. Bizler yabancı değiliz. Sizin dedelerimizin öldüğü yerde onların torunlarıyız. Önümüz arkamız bu, zikrimiz, fikrimiz, aşımız bu. Buradaki her insana Hz. İnsan gözüyle bakıp dua etmekteyiz. Şimdi birleşmek zamanıdır, Hz. Hüseyin’in kanı birleştirmezse bizi ne birleştirir? Bir toplum matemde birleşirse onları ne ayırabilir? Biz matemlerde birleşen, zehrimizi bal yapan bir ümmetiz.”

ÇİFTE SULTANLAR ADINA KAYNATILIYOR

Sünbül Efendi Merkez Tekkesi’nde aşure kaynatma geleneği, Hazret-i Hüseyin’in (ra) kızları Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Sâkine’nin kabirleri burada olduğu için yapılıyor. “Çifte Sultanlar” olarak bilinen Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Sâkine’nin kabirleri Sünbül Efendi Tekkesi’ne komşu olduğundan; İstanbul’un fethinden günümüze kadar 10 Muharrem’de Sünbül Sinan Tekkesi’nde Kerbela şehitleri ve Hazret-i Hüseyin (ra) Efendimize Mevlîd-i Şerîf ve duâ merasimi tertip ediliyor. Sünbül Sinan Âsitânesi; İstanbul’un en eski tekkelerinden biri olduğu ve “Merkez Tekke” kabul edildiği için Muharrem ayında ilk aşure Sünbül Efendi Tekkesi’nde kaynatılıyor.