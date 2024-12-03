Dergi dostları 14 Aralık’ta Taksim’de buluşacak

Dünya Dergiler Birliği’nin (DERGİBİR) 15. kez düzenleyeceği “Dergi Günleri”, 14-17 Aralık’ta Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde dergi meraklılarını bir araya getirecek. Ulusal ve uluslararası dergilerin yanı sıra edebiyat dergileri, alan dergileri, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzinler, online yayınlarla kurum ve kuruluşların kültürel içerik üreten dergileri etkinlikte yer alacak. Dört günlük programda söyleşi, panel, buluşma, atölye ve seminer gibi pek çok kültürel etkinlik yapılacak. 14 Aralık 14.30’da Rami Dergicilik Okulu projesi kapsamında özel bir söyleşi yapılacak. Söyleşinin ardından dergicilik okuluna katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlenecek. 17 Aralık 17.00’deki kapanış töreninde ise “Dergi Ödülleri” sahiplerini bulacak.