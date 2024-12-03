AKM’de Tekbilek nostaljisi

Müzisyen Ömar Faruk Tekbilek, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’da müzikseverlerle buluştu. Sahnede birbirinden güzel eserlerini seslendiren Tekbilek, Hasan Işakkut’un bestesi olan “I Love You” eseriyle tanındığını belirterek, bu eseri Hataylı depremzedelere ithaf etti. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, Tekbilek’in çok eski hayranlarının yanı sıra genç dinleyicileri de katıldı. Gelenlere nostaljik saatler yaşatan Tekbilek, konserin ardından kitabını ve albümlerini imzaladı.