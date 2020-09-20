Dergi dünyası Asım’ı unutmadı

Temmuz ayında aramızdan ayrılan yazar ve eğitmen Asım Gültekin son dönem Türk edebiyatının dergicilik alanındaki en çalışkan isimlerinden biriydi. Okuma grupları, etimoloji topluluklarını bir araya getirdi, onlarca derginin kurulmasına katkı verdi, gençlere yol gösterdi, dergileri, fuarları yaşatmak için siyasilerin kapısını çaldı, kırılan gönülleri tamir etti, yer geldiğinde de sözünü esirgemedi.

Asım Gültekin

‘DAVASI YENİ ASIMLAR YETİŞTİRMEKTİ’

Dergilerin edebi kıymetleri kadar sosyal, manevi, fikri, siyasi açıdan da etkileri olduğunu biliyoruz. Asım Gültekin güçlü bir bilinçle bütün çabasını ortaya koydu. Birçok edebiyat dergisi de Gültekin’i unutmadı ve vefa örneği gösterip özel dosyalar hazırladı. Genç Dergi’nin Ağustos sayısının konusu Gültekin’di. ‘Asım’ın Nesli Kıble Neslidir’ başlıklı dosyada Rasim Özdenören’in ‘Sağ Kolum Koptu Sandım’, Cihan Aktaş’ın ‘Direnişi Eylem ve Üretimdi’, Suavi Kemal Yazgıç’ın ‘Okuma Halkaları Sönmesin’, İbrahim Tenekeci’nin ‘Davası Yeni Asımlar Yetiştirmekti’, Yıldız Ramazanoğlu’nun ‘Tek Başına Seferberlik İlan Etmiş Bir Adam’, Mürsel Sönmez’in ‘Asım Gültekin Bizdi, Biz Asım Gültekinlerdik’, Taha Kılınç’ın ‘Tutkal Şahsiyet’, Selahaddin Kocaarslan’ın ‘Semere-i Hayat Hayır ile Yadedilmektir’ başlıklı yazıları yer alıyor. Ayrıca Hüseyin Goncagül, Osman Doğan, Mustafa Enesoğlu, Enes Batman, Murat Ayar, Sinan Özgenç, Mitat Tekçam, Selim Tiryaki, Şaban Muslu, Yusuf Kot, Cemal Balıbey, Yusuf Goncagül, Bünyamin Yılmaz, Halit Bekiroğlu, Ali Öztürk, Taner Yüncüoğlu, Aykut Kuşkaya, Ahmet Altay gibi birçok ismin hüzün dolu satırları okura sunuluyor.

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ÖLMEYEN AMATÖR RUH

Asım Gültekin, Kartal İmam Hatip Okulları başta olmak üzere hem okullardaki hem de semtlerdeki istekli gençlere yol gösterirdi. Kendine pek de güvenmeyen yüzlerce genç, onun sayesinde bir dergi çatısı altında buluştu. Şiirden söyleşiye hikayeden denemeye fotoğraftan karikatüre yeteneklerini keşfeden nesiller yetişti. Amatör ruhun en belirgin olduğu dergilerden olan Enes Batman yönetimindeki Serçe, Mart ayında çıkan 22. sayısını Gültekin’e ayırmıştı. Edebiyat sanat dergisi Kırık Akıl, 5. sayısında genel yayın yönetmeni İbrahim Ethem Altınsoy tarafından “Bu Dünyadan Asım Gültekin Geçti” başlıklı yazıda anılıyor. Altınsoy, Gültekin’in emeğine dikkat çekerken “Okuma grupları kurdu, dergiler çıkardı, gençlere vesile oldu. Ama yeleğini hiç çıkarmadı” diyor. Okur dergisi ise 15. sayısında Asım Gültekin’in Cahit Koytak için kaleme aldığı yazıyı ve Yusuf Turan Günaydın’ın onun dergici ve okur yönüne dikkat çektiği metnini dikkatlere sunuyor.

GAYRETLİ BİR ADAMIN PORTRESİ

Asım Gültekin biyografisiyle açılan Hece, 64 sayfalık dosya hazırlamış. Gültekin’in dergicilik deneyimlerinden eğitimciliğine, hayat duruşundan yayıncılık gayretlerine geniş bir portresinin çizildiği dosyada Rasim Özdenören, İbrahim Demirci, Şakir Kurtulmuş, Yıldız Ramazanoğlu, Mehmet Nuri Yardım, Recep Seyhan Hüseyin Akın, Ömer Karaoğlu, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Suavi Kemal Yazgıç, Zeki Bulduk, Murat Güzel gibi birçok ismin incelikle kurduğu cümleler var. “Acem vaizlerine karşı Muhammediyeler, gül mevlitleri / Gençlerin güzel utanmalarını ciltleyen ben işte o bin adam” dizelerini barındıran Said Yavuz tarafından Gültekin için yazılmış ‘Hücumda Bir Ürperti’ şiiri de dosyayı yukarı taşıyor. Temmuz edebiyat dergisi 46. kez okurla buluşurken ‘Mustafa Asım Efendi’nin Yeleği Kaldı Yadigar’ başlıklı dosyada Gültekin hakkında metinler yer alıyor. Murat Ayar, Mustafa Özel, Muharrem Baykul, Enes Batman imzalı yazılarda farklı açılardan birer tablo çiziliyor. Farklı kuşaklardan isimlerin katkı sunduğu Muhit ise Eylül sayısında D. Mehmet Doğan, Bünyamin Yılmaz, Osman Toprak, Suavi Kemal Yazgıç, Murat Güzel, Samed Karagöz, Saadettin Acar, Ahmet Edip Başaran, Kâmil Yeşil, Mehmet Dinç, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Güray Süngü, Arif Ay, Betül Aksakal ile Gültekin’i anıyor.

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Yaşı yoktu marş söyler coşardı

Helim Dur’un yayın yönetmeni olduğu Biat, Eylül 2020’de Asım Gültekin Özel Sayısı’yla çıktı. Burak Tekiner, Ceren Öztürk, Duygu Tuna Severcan, Emrah Ayhan, Mustafa Uçurum, Zafer Acar, Zeynep Gece, Zeki Bulduk, Erol Kaf’ın katkı sunduğu sayfalarda Ali Bal, “Asım Gültekin’in Yeleği” başlıklı yazısında şöyle diyor: “Asım Hoca dertliydi. Onu diyar diyar gezdiren, programdan programa koşturan dert belliydi: İslam ve insan.” Hacer Bakum ise Gültekin hakkında şunları yazıyor: “Güzel insandı, güzel insanlarla tanıştırdı. Yaşı yoktu, gençlerin elinden tutardı. Dilinden beyit, elinden dergi eksik olmazdı. Marşlar söyler, coşardı. Dava adamıydı. Dertliydi, dert dinler, dert anlatırdı. Güzel sözleri vardı. “Girer her şey yoluna, Allah yolundan ayrılma yeter ki.” derdi. Ya bir sahafta bulurduk kendini ya da bir cami avlusunda. İkramı ve sohbeti bereketliydi. Şimdi kelimeler yarım, dergiler onsuz kaldı. Biz dostsuz kaldık. 366. sayısıyla okuru selamlayan Yedi İklim’in Asım Gültekin dosyasında Ahmet Edip Başaran, Zeki Bulduk, Mehmet Özger’in imzaları bulunuyor.

Anısı yarışmada yaşayacak

Asım Gültekin’in kültür dünyasına yaptığı katkıları unutmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, yazar ve eğitmen Gültekin’in anısını yaşatmak için 1. Gençler Arası Öykü Yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 13-17 ile 18-24 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek. Yazılacak eserlerde konu sınırlaması bulunmayan ve her katılımcının bir eserle başvuru yapabileceği yarışmaya son katılım tarihi, 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışma sonuçları ise 22 Ekim’de Bakanlığın www.gsb.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak.