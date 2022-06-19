​Devlet Opera sezonundan muhteşem kapanış

Geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenen, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olan “Falstaff” operası, sanatseverlerin beğenisini kazandı. William Shakespeare’in “Windsor’un Şen Kadınları” ve “IV. Henry”oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin, librettosu ise Arrigo Boito’ya ait. 14.yy’da İngiltere’sinde geçen eserde, Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford’u ve Meg Page’i baştan çıkarmaya çalışması ile başlayan zincirleme olaylar anlatılıyor.

AŞK KAZANIR HIRS KAYBEDER

Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar…kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda , budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır. İtalyanca seslendirilen eserin rejisörü Renato Bonajuto. Orkestra Şefi ise Roberto Gianola. Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev’e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa. Temsilde ; Sir John Falstaff rolünde Işık Belen, Ford rolünde Caner Akgün, Fenton rolünde Ufuk Toker, Dr. Cajus rolünde Çağrı Köktekin, Bardolfo rolünde Can Reha Gün, Pistola rolünde Göktuğ Alpaşar, Alice Ford rolünde Şebnem A. Kışlalı, Nannetta rolünde Dilruba Bilgi, Mrs. Quickly rolünde Deniz Likos, Mrs. Meg Page rolünde Barbora Hitay sahnedeydi.